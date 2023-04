Ceny nových domov v Číne vzrástli v marci najprudšie za 21 mesiacov

Peking 16. apríla (TASR) - Ceny nových domov v Číne rástli v marci najrýchlejšie za 21 mesiacov. To signalizuje, že čínsky realitný trh sa dostal z útlmu vďaka množstvu vládnych opatrení na jeho podporu. Pretrváva však neistota týkajúca sa sily tohto oživenia.



Podľa výpočtov agentúry Reuters vychádzajúcich z údajov čínskeho štatistického úradu ceny nových domov v marci medzimesačne stúpli o 0,5 % po zvýšení 0,3 % vo februári. To bol tretí mesačný rast po sebe a najprudší od júna 2021.



V medziročnom porovnaní zaznamenali ceny najslabší pokles od júna 2022, keď sa v marci znížili o 0,8 % po -1,2 % vo februári. To bol ich už jedenásty medziročný pokles po sebe.



"Index cien nehnuteľností na bývanie vykazuje trend stabilizácie a oživenia, čo jasne signalizuje, že celý realitný sektor sa dostal z minuloročnej krízy," uviedol Jen Jüe-ťin, analytik šanghajskej firmy E-house China Research and Development Institution.



Realitný sektor, ktorý tvorí približne štvrtinu čínskej ekonomiky, sa minulý rok dostal do krízy. Dôvodom boli regulačné zásahy proti vysokej zadlženosti developerov, ktoré prerástli do finančnej krízy a spôsobili zastavenie výstavby mnohých projektov. Niektorí kupujúci bojkotovali splácanie hypoték, čo ešte viac zhoršilo náladu spotrebiteľov v situácii, keď v krajine platili prísne protipandmické reštrikcie.



Oživenie predaja domov vo veľkých mestách spôsobil predovšetkým odložený dopyt, ktorý sa uvoľnil po decembrovom zrušení epidemiologických obmedzení.



Podľa analytikov je však ešte priskoro na to, aby sa pokladalo rodiace sa oživenie v realitnom sektore za udržateľné, keďže naďalej panuje neistota týkajúca sa spotrebiteľskej dôvery.