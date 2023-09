Ceny obedov vzrástli v Prešovskom kraji za pol roka o 19,2 %

Bratislava 11. septembra (TASR) - Za obedy platili najvyššie sumy v auguste ľudia v Košickom a Prešovskom kraji. Spomedzi krajov zaznamenal najvyšší nárast platieb v porovnaní s februárom 2023 Prešovský kraj. Za pol roka tam priemerné účty za obedy vzrástli o 19,2 %, nominálne o 1,5 eura. Vyplýva to z najnovších dát TRC indexu spoločnosti Edenred k augustu 2023.



Za uplynulých šesť mesiacov zaznamenal dvojciferný nárast priemerných platieb za obed aj Košický kraj, v ktorom ceny stúpli o 12 %. Najstabilnejšie platby v sledovanom období boli v Nitrianskom kraji, kde sa za šesť mesiacov zdvihli o 2 %.



"Je zaujímavé, že v krajoch s najvyššou nezamestnanosťou stúpli náklady zamestnancov na stravu najviac. Zamestnávatelia by mali nárast cien zohľadňovať vo výške svojho príspevku, pretože existuje priama súvislosť medzi kvalitou stravovania a pracovným výkonom zamestnancov," uviedla riaditeľka pre verejné záležitosti zo spoločnosti Edenred Lívia Bachratá.



V Košickom kraji stál obed 9,32 eura a v Prešovskom kraji 9,31 eura. Na treťom mieste sa za nimi umiestnil Banskobystrický kraj, kde obed stál 8,84 eura. Nasledoval Žilinský s 8,82 eura a Trnavský kraj s priemernými platbami za obed na úrovni 8,59 eura. V Nitrianskom kraji bola priemerná cena obedu 8,17 eura, v Bratislavskom 8,07 eura a na poslednom mieste bol Trenčiansky kraj s 8,03 eura.



V medziročnom porovnaní bol najvýraznejší nárast cien v Trenčianskom kraji, kde sa priemerné platby za obedy zvýšili o 33 %. K medziročnému nárastu o 23 % došlo v Prešovskom kraji a za obedy platili občania v Košickom kraji o 15,5 % viac ako pred rokom.



"Minimálna výška príspevku na stravu sa má na jeseň zvýšiť z terajších 5,48 eura na 5,85 eura, čo zaostáva nielen za reálnymi cenami obedov, ale aj za optimálnou výškou príspevku. Tá je v súčasnosti 7,30 eura a na jeseň po zvýšení príspevku na stravu bude 7,80 eura," pripomenula Bachratá s tým, že legislatíva umožňuje zamestnávateľom prispievať na stravu zamestnancov vo vyššej sume, ako je minimálny príspevok.



Do platieb stravovacou kartou sú zarátané celé útraty za jedlo, občerstvenie alebo kávu.