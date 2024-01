Bratislava 8. januára (TASR) - Ceny ojazdených áut medziročne stúpli, v ponuke ich však bolo viac ako v predošlom roku. Ich cena narástla o 1700 eur. Vyplýva to z analýzy spoločnosti AAA Auto, informovala o tom generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topoľová.



"Zatiaľ čo predvlani predávajúci na sekundárnom trhu ponúkali spolu 317.602 automobilov, vlani ich bolo 435.357 kusov. Ak porovnáme strednú hodnotu ceny automobilov na slovenskom trhu za celý rok, dostaneme sa k výsledku, keď mediánová cena vozidiel v roku 2022 bola o 1690 eur nižšia (8490 eur) ako v roku 2023 (6800 eur)," uviedla Topoľová



Čo sa týka strednej (mediánovej) ceny automobilov v decembri v roku 2022, tá bola na hodnote 8500 eur. V poslednom mesiaci roku 2023 to bolo o 1400 eur viac, čiže 9900 eur. Nájazd ponúkaných áut v decembri minulého roka ostal takmer bez zmeny - 170.000 kilometrov v roku 2022 a 165.000 kilometrov v roku 2023. Autá v slovenskej ponuke "omladli" o jeden rok z 10,2 na 9,2 roka.



Najčastejšie ponúkaným autom bola v decembri už tradične Škoda Octavia (3677 kusov), ktorá medziročne pri prakticky rovnakom veku predaja (deväť rokov) a nájazde približne 199.000 kilometrov pomerne výrazne zdražela. Predvlani v decembri bola stredná ponuková cena 7000 eur, vlani v decembri o 1250 eur viac (8250 eur).



Naopak, pri druhom modeli v poradí obľúbenosti, Škody Fabia, prišiel cenový pokles (z 3500 eur na 2700 eur), o 3000 eur zlacnila aj tretia Škoda Superb (na 16.200 eur). Štvrtý VW Golf sa však zase ponúkal drahšie, a to o 150 eur (6200 eur), ďalší v poradí VW Passat zdražel až o tisíc eur na sumu 9900 eur.