ANALÝZA: Ceny ojazdených áut na portáloch v SR sa zvýšili o 22 %

Bratislava 11. októbra (TASR) - V SR došlo k rastu cien ojazdených vozidiel na hlavných inzertných portáloch o 22 %. Vyplynulo to z analýzy za deväť mesiacov tohto roku. Informoval o nej v utorok prevádzkový riaditeľ a člen predstavenstva prevádzkovateľa siete autocentier, skupiny Aures Holdings, Petr Vaněček.



Rast cien ojazdených vozidiel na Slovensku v septembri skupina hodnotí ako nízky. To však podľa nej súvisí s nárastom počtu novších automobilov v ponuke.



V Českej republike (ČR) majú ojazdené autá napriek vysokej inflácii pol roka stálu strednú hodnotu ceny, ceny sa tam zvýšili o 21 %, uviedla firma. V Poľsku však v septembri došlo k nárastu týchto cien o 24 % a v Maďarsku o 26 %.



Ustálila sa však celková ponuka hlavných inzertných portálov ojazdených vozidiel. Tá sa v SR a v Maďarsku pohybuje mesačne na úrovni približne 50.000 ojazdených áut, v ČR na 100.000 a v Poľsku 200.000. Na Slovensku táto ponuka vzrástla o 3 %, v Česku poklesla o 1 %, v Maďarsku sa znížila o 4 % a v Poľsku klesla o 8 %, vyčíslila spoločnosť.



Doplnila, že klesla ponuka dieselových automobilov v SR o 2,3 %. Naopak, rastie ponuka hybridov o 7,7 % a elektromobilov o 25,8 %.



Najčastejší vek inzerovaných automobilov na Slovensku mierne stúpol, aktuálne je to 10,6 roka, v Česku 10,4 roka a v Poľsku 12,7 roka. V SR mierne stúpol aj najčastejší stav tachometra inzerovaných vozidiel, a to na 171.000 kilometrov, uzavrela skupina.