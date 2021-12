Bratislava 28. decembra (TASR) - Ceny ojazdených áut porastú v prvom štvrťroku o päť percent. Zdražovanie by malo pokračovať aj po celý zvyšok roka 2022. Celosvetová kríza v automobilovom priemysle, spôsobená nedostatkom čipov, materiálov, ale aj pracovných kapacít, ovplyvňuje aj trh s ojazdenými vozidlami. Počet ponúkaných ojazdených vozidiel klesol na krízovú úroveň z roku 2009. Uviedol riaditeľ spoločnosti s jazdenými autami Carvago Jakub Šulta.



"Zatiaľ čo predtým sa počet ojazdených automobilov každoročne zvyšoval o jedno až tri percentá v pomere k počtu automobilov na cestách, v súčasnosti je počet inzerovaných automobilov rovnaký ako pred 12 rokmi, keď svet zmietala globálna hospodárska kríza. Situácia je teda vážna a bude sa ďalej zhoršovať," zhodnotil Šulta.



Pokračoval, že problém budú mať najmä ľudia, ktorí odkladali kúpu auta v nádeji, že ceny začnú čoskoro opäť klesať. "Automobilový sektor je jedným z mála segmentov, ktorý v adventnom období neponúka zákazníkom lepšie ceny. Nemôžeme dúfať ani v skutočné zľavy na jazdené vozidlá, ktoré od prvého januára zostarnú o rok. Naopak, automobilov bude ešte menej a budú drahšie. Stačí sledovať dynamiku trhu," konštatoval Šulta.



Ako vyplýva z analýzy spoločnosti, od januára do októbra tohto roka narástli ceny jazdených áut v priemere o 13 %. Priemerná cena auta s nájazdom 500 až 500.000 kilometrov bez prívlastku "havarované" a s cenou do 100.000 eur narástla z 15.000 eur na 17.000 eur.



Majitelia áut, ktorí počkali s predajom, zarobili navyše 2000 eur. Kupujúci si za auto priplatili a kúpili horšie alebo aspoň opotrebovanejšie auto. Na začiatku roka ukazoval tachometer ponúkaných jazdených vozidiel v priemere 111.000 najazdených kilometrov, v októbri 118.000. Pre mnohých vodičov predstavuje rozdiel 7000 kilometrov celoročný nájazd kilometrov.



Na základe analýzy sa očakáva, že ponuka automobilov na predaj sa v prvom štvrťroku 2022 zníži o ďalších päť až desať percent. "Existujú tri dôvody pre ďalší rast cien jazdených áut - ďalšie odstávky výroby počas vianočných týždňov, cyklicky nižší predaj áut v decembri a súčasná neochota ľudí dávať svoje autá na predaj. To všetko bude mať vplyv na ceny," komentoval Šulta.



Ochota lokálnych predajcov áut poskytovať zľavy sa znížila, zostavujú čakacie listiny na žiadané modely a dokonca špekulujú s jazdenými vozidlami. Stavujú na to, že čím skôr nakúpia a čím neskôr predajú, tým väčší zisk dosiahnu.



Slovenskí predajcovia si každý deň objednávajú zahraničné jazdené autá v kamiónoch, aby mali po Novom roku čo predávať. Požadujú najmä modely, ktoré sú na miestnom trhu už nedostatkové. Okrem toho reálne sťahujú zo svojich ponúk autá, o ktorých vedia, že ich budú môcť predať s vyšším ziskom o šesť mesiacov.



"Na trhu jasne vidíme, že obchodníci sú si dobre vedomí aktuálnych podmienok na trhu a situáciu využívajú. Umelo tak vzniká dodatočný tlak na rýchlejšie zvyšovanie cien. Kto teda uvažuje o kúpe ojazdeného vozidla, mal by konať rýchlo. Zlepšenie situácie na trhu totiž nie je na dohľad," dodal Šulta.