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Ceny ojazdených áut v auguste klesli, záujem bol najmä o SUV

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Ceny klesali naprieč celým trhom, nie iba pri zánovných vozidlách. Priemerná cena ojazdeného auta sa znížila už druhý mesiac po sebe - v porovnaní s júnom klesla o 565 eur na úroveň 12.895 eur.

Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - V auguste na slovenskom trhu s automobilmi poklesli ceny zánovných aj starších ojazdených áut bez výrazného nárastu najazdených kilometrov. Najväčší záujem bol o vozidlá typu SUV s naftovým pohonom, hoci do popredia sa čoraz výraznejšie tlačili aj alternatívne elektrifikované modely. Vyplýva to z analýzy trhu, ktorú pripravili experti skupiny Aures Holdings, prevádzkovateľa autocentier AAA Auto a Mototechna.

Generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová spresnila, že priemerná cena vozidiel klesla v auguste na najnižšiu úroveň, pričom nájazd kilometrov zostal stabilný. „Celkový vývoj cien z trhu zároveň ukazuje, že minulý mesiac bol priaznivejší aj pre záujemcov o bežné ojazdené vozidlo. Pri kúpe však naďalej platí, že pri posudzovaní kupovaného auta samotná cena nestačí. Dôležitý je aj jeho technický stav, história i budúce prevádzkové náklady,“ informovala Topolová.

V auguste si Slováci kúpili 4714 zánovných áut do päť rokov s nájazdom do 50.000 kilometrov (km). Medziročne ich cena klesla o 420 eur, no nájazd sa takmer nezmenil (33.067 km), oproti júlu zostal na rovnakej úrovni a medziročne vzrástol len o 500 km.

Ceny klesali naprieč celým trhom, nie iba pri zánovných vozidlách. Priemerná cena ojazdeného auta sa znížila už druhý mesiac po sebe - v porovnaní s júnom klesla o 565 eur na úroveň 12.895 eur. Na rozdiel od zánovných áut však ojazdené vozidlá dosahujú podstatne vyšší priemerný nájazd - 172.623 kilometrov, a majú aj vyšší priemerný vek na úrovni 11 rokov. V auguste sa z nich celkovo predalo 38.600 kusov.

Podľa analýzy sa najviac jazdených áut predávalo s cenou medzi 4000 až 8000 eur. Vozidlá lacnejšie ako 10.000 eur mali 55-percetný trhový podiel. Modely s cenou vyššou ako 20.000 eur tvorili 20 %. Medziročne mierne narástol podiel áut s cenovkou presahujúcou hranicu 30.000 eur, ktorých je aktuálne vyše 8 %.

Hoci naftové autá s podielom 56 % a benzínové autá dosahujúce 37 % stále dominujú trhu jazdených vozidiel, pozícia dieselov sa medziročne oslabila v prospech najrýchlejšie rastúcich hybridov a elektromobilov, ktoré spolu dosiahli takmer 6 % trhu.

Najobľúbenejším typom karosérie bolo SUV s viac ako 10.000 predanými kusmi, za ktorou nasledovali kombi, hatchbacky, sedany a MPV. SUV síce ponúkli o 50.000 km nižší priemerný nájazd než kombi, no predávali sa za takmer dvojnásobnú cenu, teda 19.939 eur oproti 9780 eurám.
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