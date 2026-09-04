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Ceny ojazdených áut v auguste klesli, záujem bol najmä o SUV
Ceny klesali naprieč celým trhom, nie iba pri zánovných vozidlách. Priemerná cena ojazdeného auta sa znížila už druhý mesiac po sebe - v porovnaní s júnom klesla o 565 eur na úroveň 12.895 eur.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - V auguste na slovenskom trhu s automobilmi poklesli ceny zánovných aj starších ojazdených áut bez výrazného nárastu najazdených kilometrov. Najväčší záujem bol o vozidlá typu SUV s naftovým pohonom, hoci do popredia sa čoraz výraznejšie tlačili aj alternatívne elektrifikované modely. Vyplýva to z analýzy trhu, ktorú pripravili experti skupiny Aures Holdings, prevádzkovateľa autocentier AAA Auto a Mototechna.
Generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová spresnila, že priemerná cena vozidiel klesla v auguste na najnižšiu úroveň, pričom nájazd kilometrov zostal stabilný. „Celkový vývoj cien z trhu zároveň ukazuje, že minulý mesiac bol priaznivejší aj pre záujemcov o bežné ojazdené vozidlo. Pri kúpe však naďalej platí, že pri posudzovaní kupovaného auta samotná cena nestačí. Dôležitý je aj jeho technický stav, história i budúce prevádzkové náklady,“ informovala Topolová.
V auguste si Slováci kúpili 4714 zánovných áut do päť rokov s nájazdom do 50.000 kilometrov (km). Medziročne ich cena klesla o 420 eur, no nájazd sa takmer nezmenil (33.067 km), oproti júlu zostal na rovnakej úrovni a medziročne vzrástol len o 500 km.
Ceny klesali naprieč celým trhom, nie iba pri zánovných vozidlách. Priemerná cena ojazdeného auta sa znížila už druhý mesiac po sebe - v porovnaní s júnom klesla o 565 eur na úroveň 12.895 eur. Na rozdiel od zánovných áut však ojazdené vozidlá dosahujú podstatne vyšší priemerný nájazd - 172.623 kilometrov, a majú aj vyšší priemerný vek na úrovni 11 rokov. V auguste sa z nich celkovo predalo 38.600 kusov.
Podľa analýzy sa najviac jazdených áut predávalo s cenou medzi 4000 až 8000 eur. Vozidlá lacnejšie ako 10.000 eur mali 55-percetný trhový podiel. Modely s cenou vyššou ako 20.000 eur tvorili 20 %. Medziročne mierne narástol podiel áut s cenovkou presahujúcou hranicu 30.000 eur, ktorých je aktuálne vyše 8 %.
Hoci naftové autá s podielom 56 % a benzínové autá dosahujúce 37 % stále dominujú trhu jazdených vozidiel, pozícia dieselov sa medziročne oslabila v prospech najrýchlejšie rastúcich hybridov a elektromobilov, ktoré spolu dosiahli takmer 6 % trhu.
Najobľúbenejším typom karosérie bolo SUV s viac ako 10.000 predanými kusmi, za ktorou nasledovali kombi, hatchbacky, sedany a MPV. SUV síce ponúkli o 50.000 km nižší priemerný nájazd než kombi, no predávali sa za takmer dvojnásobnú cenu, teda 19.939 eur oproti 9780 eurám.
Generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová spresnila, že priemerná cena vozidiel klesla v auguste na najnižšiu úroveň, pričom nájazd kilometrov zostal stabilný. „Celkový vývoj cien z trhu zároveň ukazuje, že minulý mesiac bol priaznivejší aj pre záujemcov o bežné ojazdené vozidlo. Pri kúpe však naďalej platí, že pri posudzovaní kupovaného auta samotná cena nestačí. Dôležitý je aj jeho technický stav, história i budúce prevádzkové náklady,“ informovala Topolová.
V auguste si Slováci kúpili 4714 zánovných áut do päť rokov s nájazdom do 50.000 kilometrov (km). Medziročne ich cena klesla o 420 eur, no nájazd sa takmer nezmenil (33.067 km), oproti júlu zostal na rovnakej úrovni a medziročne vzrástol len o 500 km.
Ceny klesali naprieč celým trhom, nie iba pri zánovných vozidlách. Priemerná cena ojazdeného auta sa znížila už druhý mesiac po sebe - v porovnaní s júnom klesla o 565 eur na úroveň 12.895 eur. Na rozdiel od zánovných áut však ojazdené vozidlá dosahujú podstatne vyšší priemerný nájazd - 172.623 kilometrov, a majú aj vyšší priemerný vek na úrovni 11 rokov. V auguste sa z nich celkovo predalo 38.600 kusov.
Podľa analýzy sa najviac jazdených áut predávalo s cenou medzi 4000 až 8000 eur. Vozidlá lacnejšie ako 10.000 eur mali 55-percetný trhový podiel. Modely s cenou vyššou ako 20.000 eur tvorili 20 %. Medziročne mierne narástol podiel áut s cenovkou presahujúcou hranicu 30.000 eur, ktorých je aktuálne vyše 8 %.
Hoci naftové autá s podielom 56 % a benzínové autá dosahujúce 37 % stále dominujú trhu jazdených vozidiel, pozícia dieselov sa medziročne oslabila v prospech najrýchlejšie rastúcich hybridov a elektromobilov, ktoré spolu dosiahli takmer 6 % trhu.
Najobľúbenejším typom karosérie bolo SUV s viac ako 10.000 predanými kusmi, za ktorou nasledovali kombi, hatchbacky, sedany a MPV. SUV síce ponúkli o 50.000 km nižší priemerný nájazd než kombi, no predávali sa za takmer dvojnásobnú cenu, teda 19.939 eur oproti 9780 eurám.