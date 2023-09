Ceny ojazdených vozidiel medziročne narástli, ich vek však klesol

Bratislava 7. septembra (TASR) - Za prvých osem mesiacov tohto roku sa na slovenskom trhu s ojazdenými automobilmi objavilo 343.000 áut s mediánovou cenou 8199 eur. Je to o 35.000 vozidiel, teda o 11,49 %, viac ako v rovnakom období minulého roku. Priemerný vek týchto automobilov sa však medziročne znížil na 10,4 roka z vlaňajších 11,5 roka. Vyplýva to z analýzy celého sekundárneho trhu vozidiel, spracovanej expertmi spoločnosti AAA Auto.



Ponuka medziročne stúpla vo všetkých krajoch Slovenska. Najviac áut, a to 16.749, pribudlo v Bratislavskom kraji a, naopak, najmenej v Trenčianskom kraji, kde sa ponuka zvýšila o 1201 vozidiel. Najmladšie automobily sa predávajú v Bratislave, kde bol ich priemerný vek šesť rokov. Najstaršie, naopak, v Košickom kraji (12,1 roka), kde sú tiež logicky najlacnejšie a medián ceny bol 5990 eur.



Výrazne, takmer o 55 %, narástla ponuka hybridov a o viac ako 66 % sa zvýšil počet ponúkaných elektromobilov. Obe kategórie však rastú z nízkych základov, a tak v celkovom mixe ojazdených áut majú stále minimálne zastúpenie (1,6 % hybridy, 0,94 % elektromobily).



Významný je však 13-percentný nárast počtu ponúkaných dieselových ojazdených áut. Na trhu sa tento rok objavilo 53 % naftových a 25 % benzínových ojazdených áut. Výkonný riaditeľ siete autocentier AAA Auto a Mototechna na Slovensku Luboš Vorlík to považuje za zaujímavý údaj, za ktorým podľa neho pravdepodobne stoja vyššie dovozy dieselov zo zahraničia, kde sú postupne nahrádzané elektromobilmi. "Otázka je, či budú nachádzať kupcov, pretože na Slovensku idú viac na odbyt benzíny, čo cítime aj na našich predajoch," uviedol Vorlík. Posun k benzínu je podľa neho zrejmý, keďže nové benzínové motory sú často obdobne úsporné ako naftové a cena nafty rastie.



Medzi ponúkanými automobilmi bolo najviac vozidiel Škoda, nasledujú Volkswagen, BMW a Audi, čo je rovnaké poradie ako v roku 2022. V prvej desiatke najobľúbenejších značiek sú ešte Mercedes, Ford, Peugeot, Opel, Renault a Hyundai.