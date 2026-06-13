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Sobota 13. jún 2026
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Ceny palív v Slovinsku na benzínkach mimo diaľnic budú regulované

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Čerpacia stanica, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Regulované ceny pohonných látok v Slovinsku sa budú naďalej tvoriť podľa metodiky, ktorá zohľadňuje trendy cien ropných produktov na svetovom trhu a výmenný kurz dolára voči euru.

Autor TASR
Ľubľana 13. júna (TASR) - Slovinská vláda bude ďalších šesť mesiacov pokračovať v regulácii cien pohonných látok na čerpacích staniciach mimo diaľnic. Platnosť vyhlášky o stanovovaní cien niektorých ropných produktov sa mala skončiť 15. júna. Vláda v piatok (12. 6.) prijala novú vyhlášku, ktorou sa regulácia cien benzínu, nafty a vykurovacieho oleja predlžuje do 15. decembra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry STA.

Regulované ceny pohonných látok v Slovinsku sa budú naďalej tvoriť podľa metodiky, ktorá zohľadňuje trendy cien ropných produktov na svetovom trhu a výmenný kurz dolára voči euru.

Slovinská vláda zároveň zvýšila strop maloobchodných marží, ktorý je v súčasnosti 0,0983 eura za liter nafty, 0,0994 eura za liter benzínu a 0,08 eura za liter vykurovacieho oleja. Od utorka (16. 6.) sa strop zvýši na 0,115 eura za liter pre všetky tri produkty.

Odhaduje sa, že maloobchodná cena bežného benzínu sa v dôsledku dekrétu od utorka zvýši o dva centy, nafty o šesť až sedem centov a vykurovacieho oleja o štyri centy za liter.
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