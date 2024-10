Ceny plynu sa môžu dostať aj na predkrízovú úroveň, nie na Slovensku

Bratislava 24. októbra (TASR) - Ceny zemného plynu sú v súčasnosti ešte výrazne vyššie ako pred rokom 2020, no z rekordných viac ako 300 eur za megawatthodinu (MWh) už dávnejšie klesli na aktuálnych približne 40 eur za MWh. Spotové ceny plynu v Európe by sa mohli za priaznivých okolností dostať v nasledujúcich dvoch rokoch aj na predkrízové úrovne. Pre slovenských odberateľov však budú z dôvodu zvýšených prepravných nákladov stále výrazne vyššie. Na konferencii Energofórum organizovanej spoločnosťou Sféra to vo štvrtok povedal analytik spoločnosti EGÚ Brno Michal Kocůrek.



"Budú predkrízové v Holandsku a nebudú predkrízové na Slovensku, pretože tam budeme skladať jednotlivé tarifné poplatky, bohužiaľ, veľmi prísne, a Slovensko sa dostáva na koniec odberateľského reťazca," upozornil Kocůrek. Stane sa tak v prípade, že cez Ukrajinu prestane tiecť ruský plyn a Slovensko bude musieť plyn dovážať z juhu alebo zo západu.



Keby cena plynu klesla na burzách aj na 20 eur/MWh, poplatky za prípadný dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG), opätovný prevod do plynného skupenstva a tranzit plynovodmi by mohli dosiahnuť aj hodnotu vyššiu ako 10 eur za MWh. "Takže, bohužiaľ, pre slovenskú konkurencieschopnosť to bude vždy úder," dodal analytik.



Aký bude vývoj v dodávkach zemného plynu, však zatiaľ nie je jasné napriek tomu, že sa blíži koniec roka a vyprší zmluva Ukrajiny a ruským Gazpromom na prepravu tejto suroviny. Michal Ľalík, obchodný riaditeľ Slovenského plynárenského priemyslu, si myslí, že pokiaľ plyn cez Ukrajinu od Nového roka nepotečie, Slovensko bude pravdepodobne zásobované z juhu Európy. Zo západu je prekážkou nedostatočná kapacita plynovodu na hraniciach Česka a Nemecka a preprava cez Poľsko je výrazne drahšia.



Riaditeľ pološtátneho prepravcu plynu Eustream Rastislav Ňukovič pripomenul, že Slovensko je na diverzifikáciu dodávok plne pripravené, keďže má vybudované reverzné prepravné potrubia so všetkými susednými štátmi v dostatočnej kapacite. V Európe sa podľa neho od začiatku ruskej agresie na Ukrajine urobilo v oblasti zabezpečenia dodávok veľa, no problém s energetickou bezpečnosťou stále nie je celkom vyriešený.



Dôkazom je podľa Ňukoviča okamžitá reakcia trhu a zníženie ceny plynu po správe, že ruský plyn cez Ukrajinu bude tiecť aj po Novom roku. Po vyvrátení tejto informácie sa ceny vrátili na pôvodnú úroveň. Dodávky plynu pre všetkých odberateľov na Slovensku sú však na rozdiel od roku 2022 zabezpečené aj v prípade, že by bola tuhá zima. Otázkou už je len cena plynu, dodal.