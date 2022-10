Ceny plynu v Európe ďalej klesajú

Amsterdam 18. októbra (TASR) - Zemný plynu si v utorok pripísal v Európe ďalšie straty. Jeho ceny klesli už štvrtý deň po sebe, keďže teplejšie počasie a vysoká úroveň skladových zásob zmierňujú obavy z nedostatku dodávok v zime. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa na burze v Amsterdame predával o 11.09 h miestneho času po 117,60 eura za megawatthodinu. To bolo o 8,1 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena ekvivalentu v Spojenom kráľovstve sa znížila o 6,5 %.



V priebehu ranného obchodovania v Európe sa cena plynu nakrátko prepadla až o 10,1 % na 115 eur za megawatthodinu, čo bola jej najnižšia denná úroveň od polovice júna.



Meteorológovia očakávajú výrazne teplejšie počasie, než je bežné pre túto ročnú dobu, v nadchádzajúcich dňoch v juhozápadnej Európe a v centrálnej časti kontinentu. Tento trend by mal pokračovať vo veľkej časti regiónu aj počas nasledujúcich dvoch týždňov.



No hoci ceny plynu klesajú, krajiny Európskej únie (EÚ) pracujú na opatreniach na zmiernenie vplyvu energetickej krízy, ak by sa ceny počas zimy opäť zvýšili. Podľa návrhu dokumentu, ktorý sa podarilo získať agentúre Bloomberg, EÚ v utorok predstaví nový núdzový balík, ktorý bude zahŕňať aj spoločné nákupy plynu. Komisia žiada tiež od národných vlád právomoc navrhnúť – len ako poslednú možnosť – cenové limity pre transakcie s plynom v holandských centrách obchodovania.



Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok (17. 10.) nariadil predĺžiť životnosť troch zostávajúcich jadrových reaktorov v krajine do polovice apríla 2023, aby pomohol zmierniť krízu.



Podľa talianskych novín Il Messaggero tamojšia spoločnosť Enel rokuje s veriteľmi o novej pôžičke vo výške 16 miliárd eur na pokrytie nákladov súvisiacich s cenami energií.



Zásobníky plynu v Európe sa medzitým podarilo naplniť približne na 92 %, čo je nad päťročným priemerom za dané obdobie. Prispelo k tomu teplejšie počasie a vysoká úroveň dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG). Experti ale upozorňujú, že doplnenie zásob v budúcom roku bude bez normálnych objemov ruského plynu náročné.