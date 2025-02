Ceny plynu v Európe dosiahli dvojročné maximum

New York 10. februára (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe vyskočili na dvojročné maximum a Európa balansuje na pokraji novej energetickej krízy. Uviedla to v pondelok agentúra Bloomberg, ktorá poukázala na klesajúce zásoby plynu v zásobníkoch.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v marci sa v pondelok zvýšila o 5,4 % na 58,75 eura za megawatthodinu (MWh). To je najvyššia cena plynu od februára 2023. Obavy z ďalšieho vývoja rastú aj preto, že Európa sa v poslednom období v dôsledku počasia nemôže spoľahnúť na alternatívne zdroje energií, ako napríklad veternú energiu. Počas tejto zimy je menej veterných dní, navyše, počasie je v niektorých oblastiach Európy chladnejšie a k tomu sa ešte pridáva ukončenie tranzitu plynu z Ruska cez Ukrajinu. To všetko prinútilo európske štáty zvýšiť odber zo zásobníkov.



Zásobníky sú momentálne naplnené na menej než 50 %. To je najnižší objem pre toto obdobie za posledné dva roky. Podľa údajov Bloombergu naplnenosť zásobníkov dosahuje 49 %, zatiaľ čo vlani v tomto období to bolo 67 %.



"Strata väčšiny dodávok ruského plynu za posledné tri roky spôsobila, že pri krátkodobom nedostatku suroviny, zvýšenom dopyte po skvapalnenom zemnom plyne (LNG) v Ázii a zmenách počasia sú európske trhy s plynom náchylnejšie na cenové šoky," povedal analytik Bloomberg Intelligence Patricio Alvarez.



Podľa mesačnej správy poradenskej spoločnosti ICIS by spotreba plynu v Európe mala vo februári vzrásť medziročne o 17 %. Dôvodom je už teraz vyšší dopyt firiem aj domácností, navyše, zima ešte nekončí. Severozápadná Európa čaká v najbližších dňoch mrazivé počasie, ktoré pravdepodobne ešte viac zvýši dopyt po kúrení a opäť zredukuje zásoby plynu. To sa odrazí na ďalšom vývoji cien suroviny.



"Riziko, že Európska únia bude mať na jar mimoriadne nízke zásoby plynu, sa v posledných týždňoch zvýšilo," povedal Arne Lohmann Rasmussen, hlavný analytik Global Risk Management.



Napätie zvyšuje aj najbližšia letná sezóna údržby ťažobných zariadení v Nórsku, ktorá tiež môže obmedziť dodávky plynu. Trhy okrem toho pozorne sledujú dôsledky prípadných amerických dovozných ciel a následných recipročných opatrení, ktoré môžu predražiť dovoz LNG, ako aj diskusie o ruských dodávkach, keďže niektoré krajiny strednej Európy presadzujú návrat tranzitu suroviny cez územie Ukrajiny.