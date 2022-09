Ceny plynu v Európe klesajú, ako EÚ oznámila zavedenie cenového stropu

Amsterdam 8. septembra (TASR) - Cena zemného plynu v Európe vo štvrtok klesla na najnižšiu úroveň za mesiac. Komodita si tak pripísala ďalšie straty po tom, ako Európska únia (EÚ) navrhla opatrenia na zníženie veľkoobchodných cien energie pred hroziacou zimnou energetickou krízou. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Cena referenčného októbrového kontraktu na plyn na burze v Amsterdame vo štvrtok do 9.00 h SELČ klesla o 5,1 % na 201 eur za megawatthodinu (MWh). Na začiatku obchodovania pritom nakrátko dosiahla mesačné minimum 196,05 EUR/MWh.



Cena plynu je teraz nižšia o viac ako 40 % oproti maximu z minulého mesiaca, napriek obavám, že Rusko počas nadchádzajúcej zimy zastaví všetky dodávky energie do Európy.



Referenčné ceny elektriny tiež klesajú. Cena základného kontraktu pre Nemecko vo 4. štvrťroku sa v stredu (7. 9.) znížila z augustového maxima vyše 1000 eur za megawatthodinu na 635 EUR/MWh.



Tieto ceny však stále zostávajú na úrovni, ktorá výrazne prevyšuje ceny pred ruskou inváziou na Ukrajinu a ktorá je všeobecne považovaná za neudržateľnú pre európske hospodárstvo. Energeticky náročný priemysel sa už v Nemecku, najväčšej európskej ekonomike, nachádza v hlbokej recesii, pričom jeho produkcia medzi februárom a júlom klesla takmer o 7 %.



Európska komisia v stredu načrtla plány na efektívne prepracovanie spôsobu, akým fungujú európske veľkoobchodné trhy s energiou. Odporučila tiež uvaliť mimoriadne dane z nadmerných ziskov energetických spoločností, čo by vládam umožnilo poskytnúť domácnostiam a podnikom úľavy z prudko rastúcich účtov za energiu.



Komisia navrhla aj povinné zníženie dopytu. O opatreniach Komisie sa bude rokovať v piatok (9. 9.) na stretnutí ministrov energetiky EÚ.