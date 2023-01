Ceny plynu v Európe klesli, ale budúcnosť je neistá

Paríž/Brusel 2. januára (TASR) - Európa sa po ruskej invázii na Ukrajinu snažila čo najviac naplniť svoje zásobníky pred zimou. A zdá sa, že sa jej túto sezónu podarilo odvrátiť najhorší možný scenár - plyn na prídel. Vďačí za to najmä dodávkam skvapalneného zemného plynu (LNG). TASR o tom informuje na základe správ AFP a CNBC.



Veľkoobchodné ceny plynu v Európe tak klesli v pondelok na najnižšiu úroveň od ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá vlani vyhnala ceny komodity na rekordné maximum.



Európa bola roky silne závislá od dodávok cez plynovody z Ruska. Ale po tom, ako Rusko vo februári zaútočilo na Ukrajinu a Európa už nemohla počítať s dodávkami z Moskvy, obrátila pozornosť na LNG, ktorý pochádza prevažne z USA, Kataru, Austrálie a Alžírska.



Európa úspešne naplnila svoje zásobníky na 95 %, čo znamená, že túto zimu by malo byť všetko v poriadku. Budúca zima je však iný prípad.



Vzhľadom na to, že Európa sa roky spoliehala na dodávky z Ruska, má obmedzené kapacity na dovoz LNG. Európske krajiny sa snažia vybudovať novú infraštruktúru, aby mohli dovážať viac tohto plynu, ale nejaký čas to potrvá.



Vývoz plynu ruského energetického gigantu Gazprom do Európskej únie (EÚ) a Švajčiarska vlani klesol o 55 %, informovala spoločnosť v pondelok. Európa bola predtým hlavným exportným trhom Gazpromu, po začiatku vojny na Ukrajine a zavedení sankcií proti Moskve sa však ruské dodávky drasticky znížili.



Vďaka doposiaľ miernej zime v Európe boli zásobníky v pondelok naplnené stále na 83 %, čím sa zatiaľ znížila potreba nakupovať viac plynu.



EÚ sa snaží nájsť nové zdroje zemného plynu a prijala tiež mechanizmus na obmedzenie cien komodity. Podľa analytikov to však bude mať pravdepodobne len limitovaný vplyv na zníženie toho, čo platia podniky a domácnosti. A odborníci varovali, že ochladenie môže spôsobiť opätovné zvýšenie cien plynu.



Rozruch na trhoch by mohol vyvolať aj ruský prezident Vladimir Putin.



"Mohol by poslať menej plynu, ale mohol by tiež poslať viac do určitých destinácií v nádeji, že tým rozdelí európske krajiny," povedal Thierry Bros, analytik energetického trhu, ktorý vyučuje na škole Sciences Po v Paríži.



Európa je tento rok lepšie pripravená ako v januári 2022, keď boli zásobníky naplnené len na 54 %, skonštatoval Bros. Ale bude mať problém naplniť zásobníky toto leto, ak nedostane 30 miliárd kubických metrov ruského plynu, upozornil. To zvyšuje riziko, že ceny opäť porastú.



Aj konkurencia medzi Európou a Áziou pri dovoze LNG by mohla zvýšiť ceny, poznamenal Nicolas de Warren, prezident francúzskej asociácie priemyselných odvetví, ktoré spotrebúvajú najviac energie.