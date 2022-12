Plyn v Európe klesol na najnižšiu úroveň od začiatku ruskej invázie

Amsterdam 28. decembra (TASR) - Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe pokračujú v poklese ôsmy obchodný deň po sebe a dostali sa na najnižšiu úroveň od začiatku vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v stredu ráno dočasne padla až na 76,18 eura za megawatthodinu (MWh). To bolo najmenej od februára.



V minulom týždni sa cena referenčného TTF kontraktu na plyn oslabila takmer o 30 %, pričom od polovice decembra klesla približne o 60 eur.



Predpovede počasia počítajú s tým, že teploty v severozápadnej Európe zostanú nad priemerom aj na začiatku nového roka. Naplnenosť európskych zásobníkov plynu sa počas víkendu zvýšila z 82,9 % na 83,1 %. Mierne počasie totiž umožnilo štátom nadmerný plyn ukladať do zásobníkov. Takisto sa výrazne zvýšila výroba veternej elektriny.



Pokles cien plynu v Európe pomohol tiež zmierniť tlak na ceny skvapalneného plynu (LNG) v Ázii. Obchodníci teraz pozorne sledujú, či extrémne počasie v USA naruší dodávky LNG do Európy.



Ceny plynu v Európe sa dostali na rekordné úrovne počas leta, keď referenčný TTF kontrakt vyskočil až na 345 eur za MWh. Príčinou bolo vtedy zastavenie dodávok plynu z Ruska. Aj napriek aktuálnemu uvoľneniu na európskom trhu s plynom a výraznému poklesu sú ceny stále relatívne vysoké. Na porovnanie, v roku 2020 sa ceny na burze TTF pohybovali pod 20 eur za MWh.