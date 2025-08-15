< sekcia Ekonomika
Ceny plynu v Európe klesli na najnižšiu úroveň za viac ako rok
Plyn v Európe bol lacnejší naposledy v júli 2024.
Autor TASR
Amsterdam 15. augusta (TASR) - Veľkoobchodné ceny plynu v Európe v piatok pred stretnutím prezidentov USA a Ruska výrazne klesli a dostali sa na najnižšiu úroveň za viac ako 1 rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa v piatok popoludní na burze TTF v Amsterdame obchodoval po 31,11 eura za megawatthodinu. Plyn v Európe bol lacnejší naposledy v júli 2024.
Komoditné trhy s napätím čakajú výsledky stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa koná na Aljaške. Rokovanie by mohlo priniesť rozhodujúce impulzy pre prímerie v ruskej agresívnej vojne proti Ukrajine, čo by mohlo viesť k obmedzeniu, prípadne zrušeniu sankcií voči Rusku.
