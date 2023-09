Ceny plynu v Európe klesli pre lepšie vyhliadky na dodávky

Amsterdam 21. septembra (TASR) - Veľkoobchodné ceny plynu v Európe vo štvrtok klesli. Prispeli k tomu signály o zmierňovaní rizík pri dodávkach z Nórska a Austrálie. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame sa vo štvrtok do 9.14 h miestneho času znížila o 2,6 % na 36,30 eura za megawatthodinu. Rovnaký kontrakt v Spojenom kráľovstve klesol tiež.



Trhy tak reagovali na správy, že odbory v Austrálii sú blízko k dohode so spoločnosťou Chevron o ukončení štrajkov v zariadeniach na export skvapalneného zemného plynu (LNG). Mohlo by k tomu dôjsť už v piatok (22. 9.)



Neistota v súvislosti s vplyvom štrajkov na dodávky LNG na celom svete trápila trhy už niekoľko týždňov. Hrozilo totiž narušenie dodávok pred zimnou vykurovacou sezónou v Európe. Ďalším zdrojom nervozity bola dlhotrvajúca údržba v Nórsku, ktoré je najväčším dodávateľom plynu na tzv. starom kontinente.



Nórske toky sa podľa manažéra siete Gassco zotavujú, pretože kapacita na obrovskom poli Troll sa po opakovaných oneskoreniach postupne vracia k normálu.



K návratu dodávok dochádza na pozadí "zdravých" zásob a relatívne teplého septembrového počasia vo veľkej časti Európy, vďaka čomu je dopyt po plyne utlmený. Zásobníky v regióne sú v priemere naplnené asi na 94 %, čo je oveľa viac, ako bolo obvyklé v danom ročnom období, ukázali údaje z Gas Infrastructure Europe.



Nemecko, najväčšia ekonomika regiónu, uskutoční vo štvrtok test. Berlín sa chce sa uistiť, že krajina je pripravená na možnosť nedostatku plynu túto zimu. Od vrcholu energetickej krízy v Európe v roku 2022 si vytvorilo zdravé zásoby a rozšírilo svoje možnosti na dovoz LNG.



"Nemecko je na túto zimu pripravené oveľa lepšie ako minulý rok," uviedol vo vyhlásení Klaus Müller, prezident Spolkového úradu pre reguláciu sieťových odvetví (Bundesnetzagentur).