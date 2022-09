Ceny plynu v Európe klesli v reakcii na opatrenia vlád

Amsterdam 6. septembra (TASR) - Ceny plynu v Európe v utorok klesli, keďže vývoj na trhu ovplyvnili snahy politikov vyriešiť prehlbujúcu sa energetickú krízu po tom, čo Moskva odstavila svoj hlavný plynovod na kontinent. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Ceny plynu v utorok ráno klesli až o 4,4 % po tom, čo v pondelok (5. 9.) vzrástli o 15 %. Rozhodnutie Ruska neobnoviť dodávky cez plynovod Nord Stream 1, ktorý minulý týždeň zatvorilo pre údržbu, prinútilo európske vlády plánovať zásahy vrátane cenových stropov a neočakávaných daní na zisky energetických spoločností. Snažia sa tak vyhnúť výpadkom prúdu a chrániť ekonomiku, ktorá je na pokraji recesie.



Cena referenčného októbrového kontraktu na plyn na burze v Amsterdame v utorok do 8.42 h klesla na 235 eur za megawatthodinu, čo je tiež hlboko pod rekordným maximom zhruba 350 eur, ktorého sa ceny plynu dotkli minulý mesiac.



Hoci sa zásobníky plynu v Európe plnia rýchlejšie, ako sa očakávalo, pretrvávajú obavy z toho, ako nahradí stratené dodávky z Ruska, keď sa teploty znížia a dopyt stúpne. Podľa zdrojov oboznámených s problematikou je nepravdepodobné, že by Nemecko do začiatku novembra splnilo svoj cieľ naplniť zásobníky na 95 %.



Ministri energetiky Európskej únie (EÚ) sa majú stretnúť v piatok (9. 9.) a návrhy, ktoré sú zatiaľ na stole, zahŕňajú obmedzenie dopytu po energii, opatrenia na zvýšenie likvidity v sektore, keďže požiadavky na kolaterál raketovo rastú, a cenový strop pre plyn.



Nastupujúca britská premiérka Liz Trussová navrhla plány na zmrazenie účtov za energie pre domácnosti.



Nemecko plánuje túto zimu ponechať k dispozícii dve jadrové elektrárne, zatiaľ čo kancelár Olaf Scholz a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa dohodli na vzájomnej pomoci pred rokovaniami EÚ koncom týždňa, pričom Macron sa zaviazal v prípade potreby dodávať plyn do Nemecka.



Rozhodnutie Moskvy neobnoviť dodávky plynu cez Nord Stream 1 v pondelok zasiahlo trhy, pričom euro sa prepadlo na najnižšiu úroveň za dve desaťročia a prepadli sa aj európske akcie. Napriek tomu ceny plynu a elektriny zmazali časť zo svojich veľkých ziskov, keď obchodníci začali zvažovať intervenčné plány. Aj dopyt po plyne je pred začiatkom vykurovacej sezóny stále relatívne nízky.



"Možno Rusko vytiahlo tromfovú kartu príliš skoro, keďže ešte stále nie sme v chladnejších zimných mesiacoch," povedal Nick Campbell, riaditeľ spoločnosti Inspired. Zásoby plynu stále rastú a pre všetky kroky, ktoré európske vlády plánujú, tak zatvorenie Nord Streamu 1 po tom, ako bežal len na 20 % kapacity už pred odstavením, "možno nie je taká smrteľná rana, ako si ruský štát myslel", dodal.