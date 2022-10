Ceny plynu v Európe klesli

Amsterdam 17. októbra (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe v pondelok klesli na najnižšiu úroveň za viac ako tri mesiace. Trhy totiž očakávajú, že Európska únia (EÚ) zavedie ďalšie opatrenia na obmedzenie výkyvov cien komodity na svojom trhu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa na burze v Amsterdame predával v pondelok o 8.27 h miestneho času po 135 eur za megawatthodinu. To bolo o 4,9 % menej ako minulý týždeň na konci obchodovania a zároveň to bola najnižšia cena od 29. júna.



Trhy tak zareagovali na správy o novom pláne "dynamického cenového stropu" v EÚ.



Európska komisia plánuje navrhnúť dočasný mechanizmus na zabránenie extrémnym cenovým skokom pri obchodovaní s derivátmi prostredníctvom dynamického limitu pre transakcie podľa návrhu dokumentu, ktorý videla agentúra Bloomberg.



Trh citlivo reaguje na intervencie EÚ s cieľom obmedziť dôsledky energetickej krízy, ktorá podporila infláciu a priviedla ekonomiky na pokraj recesie. Komisia má v utorok (18. 10.) navrhnúť balík na zmiernenie vplyvu prudkého zníženia dodávok plynu z Ruska na firmy a spotrebiteľov. O pláne budú diskutovať lídri EÚ na samite 20. až 21. októbra v Bruseli.



Eskalácia vojny na Ukrajine zvyšuje riziko prerušenia dodávok plynu, ktoré prechádzajú cez túto krajinu. Aktuálne je tranzit plynu cez Ukrajinu stabilný, aj keď znížený, už celé mesiace.



Plán je najnovším pokusom Komisie preklenúť rozdielne názory členských štátov, ktoré sa nedokázali dohodnúť na spoločnej stratégii na dosiahnutie udržateľnej úrovne cien plynu pri slabých dodávkach z Ruska. Moskva, najväčší európsky dodávateľ plynu, znížila dodávky na minimum v rámci zatiaľ neúspešnej snahy prinútiť EÚ, aby prestala podporovať Ukrajinu.



Podľa agentúry Bloomberg nový návrh Komisie by dočasne obmedzil vnútrodenné cenové pohyby v rámci Dutch Title Transfer Facility (Holandský nástroj na prevod titulov, TTF), o ktorom predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová minulý mesiac povedala, že sa "odtrhol od reality". TTF dosiahol maximum v marci na úrovni 345 EUR/MWh.