Ceny plynu v Európe klesnú vďaka miernemu začiatku zimy

Amsterdam 16. septembra (TASR) - Európu môže čoskoro zaplaviť plyn, keďže ďalší mierny začiatok zimy oneskoruje dopyt po vykurovaní. Ceny komodity tak zrejme zamieria nadol. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa predpovedí Copernicus Climate Change Service po nedávnych vlnách horúčav v Európe majú nasledovať vyššie ako normálne teploty aj v októbri a možno aj v nasledujúcich mesiacoch. Teplejšie počasie tak môže zmierniť obavy z nedostatku dodávok plynu, ktoré sa vynorili v uplynulých týždňoch, práve keď sa región pripravuje na druhú zimu bez ruského plynu.



Október zvyčajne znamená začiatok vykurovacej sezóny v Európe, ale mierne teploty už v minulom roku predĺžili plnenie zásobníkov plynu, čo pomohlo vytvoriť dôležitú rezervu pre chladnejšie mesiace.



Zásobníky v Európe sú už teraz naplnené na 94 %. Neskorší dopyt po plyne na kúrenie tak ponecháva menej možností na uskladnenie komodity, ktorá prichádza potrubím alebo tankermi.



To by mohlo ovplyvniť ceny plynu, najmä v prípade krátkodobých dodávok, ktoré zostávajú hlboko pod rekordom z minulého roka, keď situáciu na trhu rozvírila ruská invázia na Ukrajinu.



"Ceny môžu v najbližších týždňoch ešte výrazne klesnúť," povedal stratég Citigroup Anthony Yuen.



Predpokladá sa, že európska zima bude pravdepodobne teplejšia a vlhkejšia ako priemer, uviedol Copernicus. Jeho údaje signalizujú viac ako päťdesiatpercentnú pravdepodobnosť teplôt výrazne nad priemerom v Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Rakúsku, Taliansku a častiach Nemecka medzi decembrom a februárom. Na Pyrenejskom polostrove je ešte väčšia pravdepodobnosť mierneho počasia.



Pre zvyšok tohto mesiaca a októbra predpovede naznačujú teplejšie počasie na celom kontinente s najvyššími teplotnými anomáliami na východe, povedala Amy Hodgsonová, meteorologička z Atmospheric G2.



Európske ceny plynu klesli za uplynulý rok o približne 80 %, pričom región vyzerá byť dobre zásobený, aj keď riziká, od štrajkov v Austrálii až po predĺženie údržbárskych prác v Nórsku, držia trh v napätí. Veľké zásoby však znamenajú, že pred zimou existuje nižšia hrozba cenových skokov, uviedla Goldman Sachs Group.



No aj pri miernej zime môže akékoľvek prerušenie dodávok spôsobiť dočasné zvýšenie cien.



Dostatok ponuky je výzvou pre obchodníkov. Útlm skladovania a znížený krátkodobý dopyt na termínovom trhu ich nútia skladovať viac skvapalneného zemného plynu (LNG) na tankeroch. V Európe však čoskoro pribudnú nové terminály LNG, čím sa v prípade potreby otvoria dvere pre ďalší dovoz.