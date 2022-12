Ceny plynu v Európe kolíšu pred rokovaniami EÚ o cenovom strope

Amsterdam 19. decembra (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe v pondelok kolíšu pred kľúčovým stretnutím Európskej únie (EÚ), na ktorom sa bude diskutovať o cenovom strope na plyn, pričom aktuálny návrh je takmer o tretinu nižší ako pôvodný. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v budúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame klesol do 8.51 h miestneho času o 1,3 % na 114 eur za megawatthodinu.



Cena kontraktu sa v priebehu obchodovania nakrátko znížila až o 3 % a následne zase vzrástla, kým opäť zamierila nadol. Ceny sú teraz o niečo nižšie, ako boli v tomto čase minulý rok, no stále sú takmer trikrát vyššie ako päťročný priemer.



Členské štáty Európskej únie (EÚ) sa po mesiacoch sporov pokúsia prelomiť patovú situáciu v súvislosti s kontroverzným návrhom na strop pre ceny plynu na obmedzenie vplyvu historickej energetickej krízy.



Česká vláda, ktorá je aktuálne predsedníckou krajinou, navrhla zníženie stropu na 188 eur za megawatthodinu v porovnaní s 275 eurami, ktoré minulý mesiac navrhla Európska komisia.



V najbližších dňoch sa v severozápadnej Európe očakávajú nadpriemerné teploty. To môže pomôcť obmedziť dopyt po plyne na vykurovanie po období mrazivého počasia. Koncom roka má však prísť ďalšie ochladenie, ktoré otestuje odolnosť regiónu.



Zásobníky na plyn v celej Európe sú teraz naplnené približne na 84 % po tom, ako mrazivé teploty urýchlili tempo ich čerpania.



Veterné počasie ponúka regiónu určitú podporu. V Británii výroba veternej energie dosiahla v pondelok takmer polovicu výroby elektriny.