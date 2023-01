Ceny plynu v Európe ožívajú po signáloch o raste dopytu v Ázii

Amsterdam 17. januára (TASR) - Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe v utorok vzrástli v reakcii na signály, že čínska ekonomika možno dosiahla dno a jej oživenie by mohlo odkloniť časť dodávok do ázijskej krajiny. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame sa v utorok do 8.49 h miestneho času zvýšila o 2,8 % na 57 eur za megawatthodinu. V pondelok (16. 1.) pritom ceny kontraktov na plyn v Európe klesli o 14 %.



Výhľad na dopyt v Číne je pre Európu kľúčový, keďže veľká časť zimy je stále pred ňou a tento týždeň prejde cez kontinent krátka studená vlna. K zvýšeniu cien v utorok prispela aj nižšia ponuka plynu z Nórska.



Obchodníci sa zamerajú na to, ako rýchlo sa môže Čína zotaviť z obmedzení spojených s ochorením COVID-19. Hrubý domáci produkt (HDP) ázijskej krajiny v minulom roku vzrástol o 3 %, čo je síce oveľa menej ako v roku 2021, ale prekonal očakávania ekonómov.



Rýchle oživenie čínskej ekonomiky by mohlo zvýšiť spotrebu, a tým aj konkurenciu pri dodávkach plynu s Európou, najmä ak sa tam tiež ochladí. Iné krajiny v Ázii, ako napríklad India a Thajsko, sa tiež rýchlo vracajú na trh so skvapalneným zemným plynom (LNG), aby využili nižšie ceny.



"Dopyt Číny sa určite premietne, ale existujú určité pochybnosti, či dosiahne vrchol z roku 2021," povedal Rob Butler, z právnickej firmy Baker Botts LLP a dodal, že všeobecný konsenzus počíta so zotavením dopytu, ale pravdepodobne nedosiahne takú úroveň ako v roku 2021.