Ceny plynu v Európe padli na najnižšiu úroveň za 16 mesiacov

Amsterdam 16. januára (TASR) - Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe padli na najnižšiu úroveň za 16 mesiacov. Dôvodom je zlepšenie vyhliadok na strane ponuky. Čína má totiž zásobníky naplnené, čo núti obchodníkov, aby posielali lode so skvapalneným plynom (LNG) do Európy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v pondelok klesol až o 9 % a jeho cena sa dostala najnižšie od septembra 2021. O 10.30 h SEČ sa obchodoval so stratou 8,2 % po 59,50 eura za megawatthodinu (MWh).



Európsky referenčný kontrakt na plyn minulý týždeň zaznamenal piaty týždňový pokles po sebe. Od začiatku roka sa oslabil už o 22 %.



Čínski importéri sa snažia presmerovať februárové a marcové dodávky do Európy, keďže ceny na ich domácom trhu sú nízke a zásobníky vysoko naplnené. To znižuje obavy na trhu, že otvorenie čínskej ekonomiky po pandemických reštrikciách zvýši dopyt a zníži dodávky do západných krajín.



K upokojeniu situácie na európskom energetickom trhu prispelo aj teplé počasie. Optimisti dúfajú, že európske ekonomiky by mohli mať to najhoršie už za sebou, keďže inflácia sa spomaľuje a obavy z recesie sa znížili.