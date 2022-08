Ceny plynu v Európe pokračujú v prudkom raste

Amsterdam 23. augusta (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe pokračujú v raste. Dôvodom sú stúpajúce obavy, že nedostatok energií počas zimy tvrdo zasiahne ekonomiku regiónu.



Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci v utorok ráno na burze v Amsterdame zdražel až o 5,2 % a predával sa po 291 eura za megawatthodinu (MWh) po tom, čo v pondelok uzavrel na novom rekordnom maxime. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Na európskom trhu s energiami aktuálne dominujú obavy z dlhšieho zastavenia dodávok cez plynovod Nord Stream 1. Ruský koncern Gazprom v piatok (19. 8.) oznámil, že od 31. augusta do 2. septembra pre opravu turbíny úplne odstaví plynovod Nord Stream 1. Podľa expertov a politikov však existuje riziko, že plynovod by sa nemusel vrátiť do prevádzky v uvedenom termíne.



Obmedzenie dodávok tiež ohrozuje snahy európskych vlád, čo najviac naplniť zásobníky pred zimou. Nestabilita a nespoľahlivosť dodávok z Ruska zvýšili dopyt po dodávkach z iných regiónov a spôsobili prudký nárast cien energií po celom svete.



Ceny plynu v Európe sa môžu dostať až na 400 eur za MWh, ak sa dodávky cez Nord Stream 1 v septembri úplne zastavia, uviedol analytik spoločnosti Energy Aspects Leon Izbicki.