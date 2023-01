Ceny plynu v Európe pokračujú v utorok po rannom oživení v poklese

Amsterdam 17. januára (TASR) - Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe v utorok po počiatočnom raste pokračujú v poklese a pohybujú sa v blízkosti 16-mesačných miním. Ponuka totiž zostáva vysoká a dopyt je aj napriek nižším cenám utlmený. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v utorok klesol až o 7,3 % po tom, ako sa najprv ráno posilnil o 4,6 %. O 11.16 h SEČ sa obchodoval so stratou 2,96 % po 53,815 eura za megawatthodinu (MWh).



Cena európskeho referenčného kontraktu na plyn sa v utorok dostala na najnižšiu úroveň od septembra 2021. Minulý týždeň zaznamenala piaty týždňový pokles po sebe a od začiatku roka padla už o viac než 22 %.



Európske ceny plynu teda pokračujú v poklese aj napriek aktuálnemu ochladeniu v regióne. To ukazuje dramatickú zmenu situácie na trhu v priebehu uplynulého mesiaca. Európske zásobníky sú naplnené na 80 %, čo je výrazne nad priemerom pre toto ročné obdobie z uplynulých rokov, a dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) zostávajú vysoké.



Podľa predpovedí by sa na budúci týždeň malo v Európe opäť otepliť. Európska spotreba plynu je aktuálne približne o 16 % nižšia v porovnaní s 5-ročným priemerom a nič nenasvedčuje, že zlacnenie by mohlo v krátkodobom horizonte spôsobiť oživenie dopytu.



Obchodníci teraz budú pozorne sledovať predovšetkým oživovanie čínskej ekonomiky po uvoľnení protipandemických reštrikcií. Prudký nárast dopytu v Číne by totiž mohol spôsobiť pokles dodávok LNG do Európy. BloombergNEF odhaduje, že spotreba plynu v Číne bude počas leta o 9 % vyššia ako pred rokom.