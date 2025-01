Ceny plynu v Európe prekročili 50 eur za megawatthodinu

Moskva 1. januára (TASR) - Európske ceny zemného plynu sa v utorok (31. 12.) prvýkrát za viac ako rok vyšplhali nad 50 eur za megawatthodinu, keď sa kupujúci vo východnej Európe pripravovali na zastavenie dodávok cez Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr TASS, AFP a Reuters.



Tranzit ruského plynu do Európy cez Ukrajinu sa podľa údajov európskych prevádzkovateľov prepravných sústav úplne zastavil v stredu o 5.00 h SEČ. Plyn však naďalej prúdi cez plynovod TurkStream, ktorý má dve vetvy, jednu pre turecký domáci trh a druhú pre stredoeurópskych zákazníkov vrátane Maďarska, Srbska, Rumunska aj Moldavska.



Ruský plynárenský gigant Gazprom uviedol, že odmietnutie Kyjeva predĺžiť dohodu o tranzite plynu s Moskvou prinútilo spoločnosť zastaviť tranzit plynu od 1. januára.



Z údajov Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sústav pre plyn (ENTSOG) vyplýva, že tranzit plynu cez Ukrajinu na Slovensko a do Českej republiky na hraniciach so Slovenskom sa úplne zastavil. Takmer úplne sa zastavili aj dodávky plynu do Moldavska z Ukrajiny.



Agentúra Reuters konštatuje, že zastavením tranzitu cez najstarší ruský plynovod do Európy sa končí desaťročie napätých vzťahov, ktoré vyvolalo ruské zabratie Krymu v roku 2014. Ukrajina prestala nakupovať ruský plyn v nasledujúcom roku.



"Zastavili sme tranzit ruského plynu. Toto je historická udalosť. Rusko stráca svoje trhy, utrpí finančné straty. Európa sa už rozhodla opustiť ruský plyn," uviedol vo vyhlásení ukrajinský minister energetiky German Galuščenko.



Zastavenie tokov plynu sa očakávalo vzhľadom na vojnu, ktorá sa začala vo februári 2022. Ukrajina je neoblomná a trvá na tom, že dohodu počas vojenského konfliktu nepredĺži. Podľa zdroja z odvetvia ruský plynárenský gigant Gazprom predpokladal absenciu tranzitu plynu cez Ukrajinu, ktorá tvorila zhruba polovicu celkového ruského exportu potrubím do Európy.



Európska únia po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine zdvojnásobila svoje úsilie o zníženie závislosti od ruskej energie hľadaním alternatívnych zdrojov. Zostávajúci odberatelia ruského plynu cez Ukrajinu, ako Slovensko a Rakúsko, si tiež zabezpečili náhradné dodávky.



Moldavsko, ktoré bolo kedysi súčasťou Sovietskeho zväzu, patrí medzi najviac postihnuté krajiny. Tvrdí, že teraz bude musieť zaviesť opatrenia na zníženie spotreby plynu o tretinu.



Rusko a bývalý Sovietsky zväz strávili pol storočia budovaním a zvyšovaním podielu na európskom trhu s plynom, ktorý na svojom vrchole dosahoval približne 35 %, ale vojna tento biznis pre Gazprom takmer zničila.



Uzatvoril sa aj plynovod Jamal-Európa cez Bielorusko a v roku 2022 boli poškodené potrubia Nord Stream, ktoré viedli cez Baltské more do Nemecka. Kombináciou rôznych trás dodalo Rusko do Európy v roku 2018 rekordných 201 miliárd kubických metrov (m3) plynu.



V roku 2023 prepravilo Rusko cez Ukrajinu asi 15 miliárd m3 plynu, čo je pokles zo 65 miliárd m3 v roku 2020, keď vstúpil do platnosti posledný kontrakt.