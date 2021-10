Plyn v Európe zdražuje pred aukciami prepravnej kapacity z Ruska

Londýn 18. októbra (TASR) - Britské a európske veľkoobchodné ceny plynu v pondelok ráno vzrástli pred aukciami tranzitnej kapacity, ktoré by mohli poskytnúť náznak ruských dodávok do Európy na ďalšie mesiace.



Cena novembrového kontraktu na plyn na holandskej burze TTF, čo je referenčná európska cena pre plyn, sa do 10.18 SELČ zvýšila o 4,70 eura na 93,15 eura za megawatthodinu (MWh). Veľkoobchodný kontrakt na dodávku plynu v decembri vzrástol o 4,30 eura na 93,55 eura/MWh.



Ruský vicepremiér Alexander Novak v sobotu (16. 10.) uviedol, že spotreba ruského plynu je rekordne vysoká, ale Moskva je stále pripravená zvýšiť dodávky do Európy, ak by také žiadosti dostala.



Vyhlásil tiež, že komerčné dodávky plynu cez nové potrubie Nord Stream 2 sa môžu začať ihneď po udelení súhlasu nemeckého regulačného úradu.



"Zmiešané správy z Ruska za uplynulých niekoľko dní, ako aj skutočnosť, že nič nebolo rezervované alebo sa toky do severozápadnej Európy nezvýšili, nám hovoria, že riziko zostáva vysoké," uviedli analytici spoločnosti Refinitiv, podľa ktorých bude pondelková mesačná aukcia tranzitnej kapacity pozorne sledovaná.