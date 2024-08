Ceny plynu v Európe rastú

Amsterdam 12. augusta (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe v pondelok vzrástli a dosiahli najvyššiu úroveň od začiatku decembra. Dôvodom sú obavy o dodávky z Ruska plynovodom, ktorý prechádza cez Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v septembri sa v pondelok tesne pred poludním na burze TTF v Amsterdame zvýšila o 2,3 % na 41,39 eura za megawatthodinu (MWh).



Dodávky ruského plynovodu do Európy cez odberný bod Sudža pritom zatiaľ pokračujú, aj keď v tejto oblasti prebiehajú boje po prekvapujúcom útoku ukrajinských jednotiek minulý týždeň. Toto potrubie je však po sabotážach na plynovodoch Nord Stream jedinou ruskou trasou pre dodávky plynu do strednej a západnej Európy.



Európa sa od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 odstavila od väčšiny ruských dodávok plynu, no niektoré krajiny, najmä Rakúsko, Maďarsko a Slovensko, sa stále spoliehajú na plyn z Ruska.