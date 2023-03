Ceny plynu v Európe stúpajú, štrajky vyvolávajú obavy o dodávky

Amsterdam 27. marca (TASR) - Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe v pondelok vzrástli, pretože štrajky vo Francúzsku, ktoré zhoršujú problémy v národnej energetickej infraštruktúre, vyvolávajú obavy o dodávky. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Výkon jadrových reaktorov v krajine klesol na 57 %, čo viedlo k nárastu lokálnych cien elektriny. Štrajky zasiahli aj ropné rafinérie a terminály na dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG). Tento týždeň pritom prišla do Európy vlna studeného počasia, čo drží ceny plynu nad normálnou úrovňou pre dané ročné obdobie.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v pondelok do 12.52 h SEČ vzrástla o 3,8 % na 42,65 eura za megawatthodinu (MWh). A ekvivalentný kontrakt na aprílové dodávky plynu v Británii stúpol o 5,6 %. Zvýšili sa aj ceny kontraktov na dodávky cez leto.



Kontrakty na plyn zamierili nahor, keďže obavy z ďalšieho meškania údržbárskych prác na francúzskych jadrových reaktoroch v čase, keď v krajine prebiehajú masové štrajky, spôsobili pokles dôvery v energetickú bezpečnosť, uviedla spoločnosť Inspired Energy.



A štrajky môžu zasiahnuť aj produkciu ropy a plynu v Spojenom kráľovstve od konca tohto mesiaca do začiatku júna, pretože zamestnanci energetických firiem plánujú sériu protestov za vyššie mzdy a lepšie podmienky.



Európe sa však napriek všetkému podarilo túto zimnú sezónu prekonať energetickú krízu a vyhnúť sa nedostatku plynu. Do oficiálneho konca vykurovacej sezóny zostáva len niekoľko dní či týždňov, v závislosti od regiónu, a mnohé štáty už začali dopĺňať zásobníky plynu na ďalšiu sezónu, pričom Taliansko a Nemecko v tom vedú. Silný zostáva aj dovoz skvapalneného zemného plynu LNG.