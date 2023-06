Ceny plynu v Európe tento týždeň vzrástli o 35 %

Amsterdam 11. júna (TASR) - Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe počas uplynulého týždňa vyskočili viac než o tretinu. Obchodníci totiž prehodnotili riziká týkajúce sa ponuky v súvislosti s vlnou horúčav, ktorá sužuje región. Ďalšími faktormi, ktoré podporili ceny, boli nárast globálneho dopytu a výpadky na strane ponuky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Referenčný európsky kontrakt na plyn sa počas uplynulého týždňa posilnil o 35 %, čo bol jeho najprudší nárast od augusta 2022, keď v Európe vrcholila energetická kríza. Takisto to bolo jeho prvé týždňové zvýšenie od marca.



Len v piatok (9. 6.) cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame stúpla o 19 % a uzavrela na 32,05 eura za megawatthodinu (MWh). Ekvivalentný britský kontrakt vyskočil o 23 %.



Piatkový nárast je príkladom extrémnej volatility v tomto týždni, keď uprostred týždňa veľkoobchodná cena plynu klesla až na približne 23 eur za MWh. Dôvodom poklesu boli vysoké zásoby a utlmený priemyselný dopyt.



V druhej polovici týždňa stúplo napätie na trhu pre potenciálne obmedzenie dodávok. V Nórsku, ktoré je najväčším európskym dodávateľom, sa predĺžilo niekoľko odstávok. Okrem toho existujú obavy, že silný prílev skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý Európe pomohol zotaviť sa z krízy, by sa po prudkom poklese cien mohol v nasledujúcich mesiacoch znížiť.



Obavy týkajúce sa dodávok prichádzajú v čase nárastu teplôt, ktorý môže zvýšiť dopyt po klimatizácii v Európe, ale aj v Ázii, a tým aj dopyt po LNG.



Napriek tomu na trhu s plynom pretrváva neistota, keďže dopyt zo strany priemyslu v najväčších európskych ekonomikách nevykazuje známky významnejšieho oživenia, a to ani po prepade cien o približne 90 % v porovnaní s ich maximami v roku 2022. Dôvodom je ochladenie ekonomiky a prechod na obnoviteľné zdroje.