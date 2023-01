Ceny plynu v Európe v pondelok ráno vzrástli

Amsterdam 30. januára (TASR) - Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe v pondelok ráno vzrástli. Obchodníci sledujú na jednej strane dopyt po plyne a na strane druhej stav zásob. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Mierna zima priniesla úspory paliva na kúrenie a silný prílev skvapalneného zemného plynu (LNG) po turbulentnom roku 2022 priniesol v úvode roka pokles cien plynu v Európe. Teraz je však kľúčové udržanie dopytu pod kontrolou pre vytvorenie dostatočných zásob plynu na budúcu zimu po rekordnom znížení dodávok z Ruska.



Zásoby plynu v Európe sa minulý týždeň znížili počas krátkeho prílevu chladného vzduchu, no stále sú vysoko nad historickými priemermi. Teploty na severozápade Európy sa šplhajú späť nad sezónne normy a očakáva sa, že zostanú mierne až do polovice februára, tvrdí prognostik Maxar Technologies Inc.



Aj keď sa energetická kríza v Európe výrazne zmiernila, kontinent "ešte nie je mimo nebezpečnej zóny", uviedla v pondelok v poznámke priemyselná poradenská spoločnosť Timera Energy.



"Trh s LNG aj európsky trh s plynom zostávajú vo veľmi tesnom režime nepružných kriviek ponuky a dopytu. V tomto prostredí aj malé zmeny v objemoch vedú k veľkým zmenám v cene, a to nahor aj nadol," dodala.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa v pondelok o 10.10 h miestneho času v Amsterdame predával na burze TTF po 57,15 eura za megawatthodinu. To bolo o 3,1 % viac ako na konci predchádzajúceho obchodného dňa minulý týždeň. Kontrakt si za týždeň pripísal stratu 17 %, čo bol najväčší pokles jeho ceny od decembra.



Ekvivalentný kontrakt v Spojenom kráľovstve v pondelok vzrástol o 3,6 %.



Riziká prerušenia dodávok plynu do Európy a vyššia konkurencia na trhu s LNG s Áziou však pretrvávajú, čo má vplyv na ceny komodity, upozornili analytici.