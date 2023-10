Ceny plynu v Európe v pondelok vzrástli nad hranicu 40 eur/MWh

Amsterdam 9. októbra (TASR) - Veľkoobchodné ceny plynu v Európe v pondelok vzrástli nad hranicu 40 eur za megawatthodinu (MWh) po prekvapujúcich víkendových samovražedných útokoch v Izraeli. To vyvoláva obavy z nestability na Blízkom východe, v regióne bohatom na ropu a zemný plyn. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Aj rozhodnutie zamestnancov austrálskych prevádzok koncernu Chevron na skvapalnený zemný plyn (LNG) o obnovení štrajkov a príchod chladnejšieho počasia do Európy podporili rast cien plynu.



Austrálske odbory obvinili Chevron, že nedodržal dohodu, ktorá minulý mesiac ukončila štrajky. Vyhliadky na prerušenie budúcich dodávok LNG zvýšili ceny komodity, pretože predstavujú väčší konkurenčný boj o dodávky počas vrcholu dopytu v čase, keď je na severnej pologuli zima.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v novembri na burze TTF v Amsterdame v pondelok do 12.25 h SELČ vzrástla o 3,37 eura na 41,60 eura za MWh, zatiaľ čo decembrový kontrakt zdražel o 1,68 eura na 44,78 eura/MWh.



Situáciu na trhu ovplyvnilo aj víkendové uzavretie spojovacieho plynovodu medzi Fínskom a Estónskom pre pokles tlaku. Podľa fínskeho operátora môže byť za tým únik, vyšetrovanie však ešte nie je ukončené. Hoci incident zatiaľ nepredstavuje hrozbu pre európske dodávky plynu, poukazuje na zraniteľnosť dodávateľskej siete. Oprava môže trvať mesiace alebo aj dlhšie, ak sa potvrdí poškodenie potrubia, uviedol fínsky prevádzkovateľ plynárenskej sústavy Gasgrid.



Napriek tomuto nárastu je cena zemného plynu v Európe hlboko pod úrovňou, ktorú dosiahla minulý rok po ruskej invázii na Ukrajinu, keď prekročila 300 eur za MWh, keď Moskva prudko znížila dodávky plynu do Európy.



Očakáva sa, že teploty v Británii a severozápadnej Európe koncom tohto týždňa klesnú, čo by mohlo zvýšiť dopyt po plyne na vykurovanie.