Ceny plynu v Európe v stredu kolíšu

Amsterdam 22. júna (TASR) - Európske ceny zemného plynu v stredu kolíšu medzi ziskami a stratami, keď obchodníci zvažujú na jednej strane signály, že vysoké náklady na palivo obmedzujú dopyt v priemysle, a na strane druhej obmedzenie dodávok plynu z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci sa do 9.09 h miestneho času v Amsterdame zvýšila o 1,2 % na 127 eur za megawatthodinu po tom, ako v utorok (21. 6.) vzrástla o 4,1 %. V priebehu ranného obchodovania cena kontraktu nakrátko klesla o 2 %.



Ceny plynu sú stále zhruba osemkrát vyššie, ako je sezónny priemer, čo spôsobuje, že priemysel znižuje spotrebu. V Spojenom kráľovstve spotreba plynu v priemysle tento rok klesla približne o 49 %, uviedla spoločnosť Citigroup Inc.



Rusko minulý týždeň ešte viac zredukovalo tok plynu do Európy. To prinútilo niektoré štáty, aby sa dočasne vrátili k uhliu ako zdroju energie. Taliansko, jeden z najväčších odberateľov ruského plynu, zvyšuje tiež produkciu elektriny z uhlia, čím sa pripája k štátom, ako Nemecko, Rakúsko a Holandsko.



Dodávky ruského energetického gigantu Gazpromu cez Nord Stream 1, najväčší plynovod z Ruska do Európskej únie (EÚ), zostávajú približne na 40 % jeho kapacity.



Kanada, kde po oprave uviazla turbína z Nord Stream 1, rokuje s Nemeckom o tom, ako rešpektovať sankcie uvalené na Rusko v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu a zároveň vrátiť turbínu nemeckej spoločnosti Siemens Energy. Turbíny pre plynovod boli vyrobené v Kanade a je potrebné ich pravidelne posielať späť na údržbu.



Kanada spolupracuje s Nemeckom na možnostiach obnovenia životne dôležitého toku plynu.