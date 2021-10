Ceny plynu v Európe v stredu vzrástli o viac ako 25 %

Amsterdam 6. októbra (TASR) - Ceny plynu v kontinentálnej Európe aj Británii v stredu vzrástli o viac ako 25 %. Podporilo ich prudké zvýšenie dopytu pred blížiacou sa chladnou zimou na severnej pologuli.



Kontrakt na plyn s dodávkou v novembri na holandskej burze TTF, čo je referenčná európska cena pre plyn, sa v stredu vyšplhal na 145,19 eura za megawatthodinu.



„So zimou je hneď za rohom panika a strach,“ povedal agentúre AFP analytik Commerzbank Carsten Fritsch.



Nárast cien plynu spolu s cenami ropy, ktoré tento týždeň dosiahli viacročné maximá, vyvoláva globálne obavy zo zrýchlenia inflácie. Dopyt po plyne stúpa aj Ázii, najmä v Číne.



„Ceny zemného plynu sa vyšplhali na nové maximá, pretože nedostatočné zásoby pred zimnou sezónou vyvolávajú obavy zo zvýšenia inflácie a cien energií pre spotrebiteľov,“ uviedol analytik XTB Walid Koudmani, podľa ktorého by to mohlo viesť k spomaleniu zotavovania ekonomík a zhoršeniu nálady na trhoch.



Európsku energetickú krízu zhoršuje aj nedostatok vetra v lokalitách s turbínami spojený s prebiehajúcimi odstávkami jadrových elektrární a zatváraním uhoľných baní v rámci ochrany klímy. Británii komplikuje situáciu aj fakt, že sa pri výrobe elektriny spolieha na zemný plyn.



Ruský plynárenský koncern Gazprom v utorok (5. 10.) oznámil, že plánuje uprednostniť domáci trh pred exportom plynu do zahraničia, pretože počíta s tým, že blížiaca sa zima bude chladná a s množstvom snehu. Uviedol to Sergej Gustov, šéf divízie Gazpromu pre domáci trh Gazprom-Mežregiongas.



Jeho zástupca Vitalij Markelov zároveň v utorok na petrohradskom medzinárodnom plynárenskom fóre dodal, že export plynu do Európy zostane v roku 2021 aj naďalej vysoký.



Gazprom plánuje vyviezť do Európy tento rok 183 miliárd kubických metrov (m3) plynu. Ruský energetický gigant zvýšil prognózu priemernej exportnej ceny plynu v Európe v roku 2021 na 269,6 USD (232,37 eur) za 1000 m3 plynu.



Podľa predbežných údajov za prvých deväť mesiacov 2021 Gazprom zvýšil export plynu do krajín, ktoré nie sú členmi Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ, bývalé sovietske republiky) o 15,3 % alebo 19,3 miliardy m3 na 145,8 miliardy m3, čo je druhý najväčší objem za rovnaké časové obdobie v histórii dodávok.



(1 EUR = 1,1602 USD)