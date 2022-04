Ceny plynu v Európe v utorok klesli

Amsterdam 19. apríla (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe v utorok opäť klesli, už druhýkrát v rade, a nakrátko sa dostali na najnižšiu úroveň od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Prispelo k tomu teplejšie počasie aj signály z Kremľa, že platba za palivo v rubľoch sa očakáva až na budúci mesiac.



Cena referenčného európskeho termínovaného kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci v priebehu obchodovania nakrátko klesla až o 12 % na 84 eur za megawatthodinu, čo bola jej najnižšia úroveň od 23. februára, deň pred ruskou inváziou. Neskôr kontrakt časť strát zmazal a o 9.52 h miestneho času v Amsterdame sa predával po 92 eur za megawatthodinu, čo bolo o 3,8 % menej ako v predchádzajúci obchodný deň. Cena jeho britského ekvivalentu sa znížila o 3,5 %.



Trh sa zameral na plyn z Ruska, najväčšieho európskeho dodávateľa, najmä po požiadavke prezidenta Vladimira Putina minulý mesiac, aby „nepriateľské“ štáty platili za plyn v rubľoch. Podľa predbežných zistení právnikov Európskej únie (EÚ) by to bolo porušením sankcií bloku.



Európa má ešte „nejaký čas“ na to, aby zaplatila za dodávky ruského plynu v rubľoch, pričom platby za aprílové dodávky sú „splatné niekedy v máji“, uviedol v pondelok (18. 4.) hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Odmietol komentovať, či niektorí zákazníci súhlasili s platbou v rubľoch alebo si zriadili účty v ruskej banke.



Predpovede naznačujú, že nadpriemerné teploty v juhovýchodnej Európe sa budúci týždeň rozšíria na stred kontinentu. To by mohlo zmierniť tlak na dopyt po zemnom plyne.



Európa mala už pred vojnou na Ukrajine problémy s nedostatkom plynu a súperila s Áziou o dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG). Spotové ceny LNG v severovýchodnej Ázii aktuálne zmierňujú blokády v regióne v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Očakáva sa, že toky ruského zemného plynu do Európy cez Ukrajinu budú v utorok pod úrovňou kapacity po tom, čo pred Veľkou nocou klesli objednávky na dodávky. Ruský energetický gigant Gazprom uviedol, že jeho dodávky sú v súlade s požiadavkami klientov.