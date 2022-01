Ceny plynu v Európe vzrástli o viac ako 30 % pre nízke dodávky

Na archívnej snímke z 1. októbra 2008 je budova Európskej centrálnej banky (ECB) vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 21. mája 2015 zamestnanec kontroluje ventily plynovodu v ukrajinskom meste Stryj. Foto: TASR/AP

Moskva 4. januára (TASR) - Ceny plynu v Európe v utorok vzrástli o viac ako 30 %, keďže nízke dodávky z Ruska znovu podnietili obavy z energetickej krízy v čase, keď región očakáva chladnejšie počasie.Zároveň kľúčový plynovod Jamal, ktorý za bežných okolností prepravuje ruský plyn cez Poľsko do západnej Európy, v utorok pokračoval v obrátenom chode z Nemecka do Poľska už 15. deň v rade. Ukázali to údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade. Dodávky ruského plynu z Ukrajiny na Slovensko klesli.Export energií z Ruska je v centre pozornosti pre patovú situáciu vo vzťahoch Moskvy so Západom vrátane napätej situácie so susednou Ukrajinou, ktorá nadväzuje užšie väzby s NATO.Cena referenčného kontraktu na plyn s dodávkou v januári na amsterdamskej burze v utorok do 12.41 SEČ vzrástla o 27,50 eura na 99,50 eura za megawatthodinu (MWh), pričom kontrakt na nasledujúci deň zdražel o 30,50 eura na 97,00 eura/MWh. Očakávaný príchod chladnejšieho počasia v Európe prispel k tlaku na rast cien plynu, ale kľúčovým faktorom sú nízke toky ruského plynu do Európy, uviedli experti.Európa je od minulého roka v centre energetickej krízy, keďže zrušenie obmedzení na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19 vyvolalo veľký dopyt po plyne, čo viedlo k vyčerpaniu značnej časti jeho zásob.Referenčné ceny plynu sa od januára 2021 zvýšili viac ako päťnásobne. To tvrdo zasiahlo spotrebiteľov aj firmy a ohrozilo zotavovanie hospodárstva.Niektorí zákonodarcovia v Európskej únii (EÚ) obvinili Rusko, ktoré pokrýva viac ako 40 % spotreby zemného plynu v bloku, z využívania krízy ako páky. Tvrdia, že Moskva obmedzila toky plynu, aby si zabezpečila schválenie spustenia novovybudovaného plynovodu Nord Stream 2, ktorý má transportovať plyn cez Baltické more do Nemecka.Rusko tieto obvinenia poprelo a tvrdí, že plynovod podporí export plynu a pomôže zmierniť vysoké ceny v Európe. Vyhlasuje tiež, že si plní svoje zmluvné záväzky o dodávkach plynu. Ruský energetický gigant Gazprom v nedeľu (2. 1.) informoval, že v minulom roku zvýšil svoj celkový vývoz plynu vrátane Číny. Pravdepodobne však nesplnil svoj cieľ pre dodávky do Európy.Ruský prezident Vladimir Putin v decembri povedal, že Nemecko radšej predáva ruský plyn Poľsku a Ukrajine, než aby zmiernilo vysoké ceny na trhu. Vinu za obrátenie tokov a raketový rast cien tak zvalil na nemeckých dovozcov plynu. Nemecká vláda odmietla toto tvrdenie komentovať, zatiaľ čo dovozcovia plynu na žiadosti o vyjadrenia sa nereagovali.Priemyselné zdroje a trhoví analytici minulý týždeň uviedli, že obchodníci s plynom sa pri dodávkach európskym odberateľom spoliehajú na zásoby, aby sa vyhli plateniu rekordne vysokých cien za dodatočný nákup plynu z Ruska.Objemy smerujúce na východ cez plynovod Jamal-Európa dosiahli v utorok ráno takmer 9,9 milióna kilowatthodín (kWh/h) v meracom bode Mallnow na nemecko-poľskej hranici.Výsledky aukcie ukázali, že Gazprom si na utorok nerezervoval tranzitnú kapacitu na export cez tento plynovod, ktorý sa podieľa približne šestinou na bežnom ročnom exporte ruského plynu do Európy a Turecka. Spoločnosť tiež znížila svoj denný objem tranzitu plynu cez Ukrajinu do Európy približne na 50 miliónov kubických metrov (m3), čo je najnižšia úroveň od januára 2020, uviedol v utorok šéf prevádzkovateľa ukrajinskej prepravnej siete.Očakáva sa, že toky smerujúce na západ cez Jamal sa obnovia tento mesiac po tom, ako si Gazprom v aukcii minulý mesiac zarezervoval na január tranzitnú kapacitu 8,3 milióna kWh/h.Kapacitné nominácie na toky ruského plynu z Ukrajiny na Slovensko cez hraničný bod Veľké Kapušany, ďalšiu trasu na prepravu ruského plynu do Európy, zostali v utorok nižšie.Nominácie dosiahli 285.288 megawatthodín (MWh), čo je výrazne pod úrovňou vyše 900.000 MWH zo začiatku decembra, ako ukázali údaje slovenského prevádzkovateľa plynovodov Eustream.uviedli analytici spoločnosti Refinitiv o tejto trase.