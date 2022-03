Ceny plynu v Európe vo štvrtok klesli

Londýn 3. marca (TASR) - Ceny zemného plynu v Európe vo štvrtok klesli po tom, ako v predchádzajúcom dni dosiahli historické maximum. Vo štvrtok však komodita tieto zisky rovnako rýchlo vymazala. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Referenčný európsky kontrakt na plyn na burze v Amsterdame do 13.16 h SEČ klesol o 1,9 % na 162,42 eura za megawatthodinu po tom, ako sa v stredu (2. 3.) prvýkrát v histórii vyšplhal takmer na 200 eur. Ekvivalentný kontrakt na plyn v Spojenom kráľovstve klesol o 1,7 %.



K týmto výkyvom dochádza na pozadí už aj tak nafúknutých cien plynu v dôsledku historicky nízkych zásob tejto suroviny v Európe. Vojna na Ukrajine a s ňou súvisiace sankcie namierené proti Moskve spôsobili, že ceny komodít vyleteli nahor a svet je v zovretí inflácie v čase, keď sa ekonomiky zotavujú z pandémie nového koronavírusu.



Aj keď sankcie Západu proti Rusku nie sú špecificky zamerané na prírodné zdroje, obchodníci a odosielatelia sa vyhýbajú obchodovaniu s ruskými dodávateľmi.



Ruský plyn napriek tomu naďalej prúdi potrubím do Európy vrátane plynovodov vedúcich cez Ukrajinu, pričom od minulotýždňovej invázie sa dodávky plynu dokonca zvýšili.



Vo štvrtok zostali dodávky cez kľúčovú slovenskú stanicu Veľké Kapušany vysoké a ruský energetický gigant Gazprom si na štvrtok rezervoval určitú kapacitu aj na posielanie dodávok do stanice Mallnow v Nemecku. Gazprom uviedol, že palivo posiela do Európy cez Ukrajinu v súlade s požiadavkami klientov.



Európa tento rok doviezla viac skvapalneného zemného plynu ako zvyčajne. Zatiaľ čo dovoz LNG by mohol pomôcť znížiť závislosť kontinentu od ruského plynu, európski nákupcovia budú v lete konkurovať tým v Ázii, ktorí začnú dopĺňať svoje zásoby.