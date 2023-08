Ceny plynu v Európe vo štvrtok vzrástli nad 40 eur za MWh

Amsterdam 10. augusta (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny plynu vo štvrtok vzrástli a prekročili hranicu 40 eur za megawatthodinu (MWh), keďže obchodníci monitorujú možné protestné akcie v Austrálii, ktoré by mohli zasiahnuť globálne dodávky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa na burze TTF v Amsterdame vo štvrtok do 8.36 h miestneho času zvýšila o 2,45 % na 40,80 eura za megawatthodinu.



Potenciálne štrajky v troch veľkých zariadeniach na skvapalnený zemný plyn (LNG) v Austrálii by mohli narušiť približne 10 % celosvetového vývozu paliva. Ak k nim dôjde, mohlo by to prinútiť ázijských kupcov hľadať alternatívne dodávky z iných regiónov, čím by sa zintenzívnila konkurencia s Európou na trhu s plynom.



Obchodníci preto pozorne sledujú prebiehajúce rozhovory medzi odborovými zväzmi a spoločnosťami Chevron a Woodside Energy Group. Štrajky by sa mohli začať už na budúci týždeň.



"Akýkoľvek takýto štrajk by mohol narušiť približne polovicu austrálskej exportnej kapacity LNG a spôsobiť, že mnohí ázijskí kupci budú hľadať svoj náklad inde," uviedol v poznámke Zongqiang Luo, hlavný analytik spoločnosti Rystad Energy.



Obchodníci venujú pozornosť aj vlnám horúčav na konci leta na severnej pologuli, ktoré by mohli zvýšiť dopyt po plyne používanom na chladenie. Celkové zásoby LNG v Japonsku by mohli klesnúť pod úroveň minulého roka v dôsledku silnejšieho dopytu po energii, uviedla spoločnosť Rystad Energy.



Dovoz LNG do Európy už klesol z maxím zaznamenaných začiatkom tohto roka a konkurenčný boj o dodávky sa zvýši, keď sa začne dopyt po plyne na vykurovanie. Európa sa spolieha na to, že LNG nahradí stratu dodávok ruského plynu potrubím, ale podľa analytika Bloomberg Intelligence Patricia Alvareza to do roku 2025 pravdepodobne nebude stačiť.



Európske trhy s plynom boli toto leto mimoriadne nestále, aj keď región nahromadil obrovské zásoby na zmiernenie šokov na strane ponuky. Akýkoľvek náznak narušenia ponuky môže viesť k cenovým skokom, ktoré by mohli byť ešte výraznejšie, keď sa v zime zvýši dopyt.



Analytici predpovedajú, že rast cien plynu bude pokračovať s nižším dovozom LNG do Európy, plánovanou údržbou nórskych plynovodov a pokračujúcimi vlnami horúčav vo viacerých regiónoch sveta.