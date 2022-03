Ceny plynu v Európe vyskočili na nový rekord

Amsterdam 7. marca (TASR) - Ceny plynu v Európe vyskočili v pondelok na nový rekord po tom, ako trhy zareagovali na úvahy západných štátov, najmä USA, zakázať v reakcii na vojnu na Ukrajine dovoz ruskej ropy. V jednom momente vyskočila cena plynu o takmer 80 % na vyše 340 eur za megawatthodinu (MWh). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



V jednom z najchaotickejších obchodovaní, aké trhy doteraz zaznamenali, dosiahol referenčný európsky kontrakt na plyn na burze v Amsterdame 345 eur/MWh. V porovnaní s predchádzajúcim obchodovaním to znamená rast o 79 %. Neskôr sa rast zmiernil a predpoludním sa cena pohybovala okolo 256 eur/MWh. Aj to však oproti piatkovej (4. 3.) priemernej cene predstavuje rast o 33 %.



"Nemám ani slov," povedal v reakcii na pondelkový vývoj na trhoch Ole Hansen, komoditný stratég zo Saxo Bank. Okrem prudkého zvýšenia ceny plynu vyskočili nahor aj ceny ropy, pričom cena Brentu sa priblížila k 140 USD (128,10 eura) za barel (159 litrov). Navyše, ceny hliníka, medi aj paládia zaznamenali rekordné hodnoty, cena niklu vyskočila na takmer 15-ročné maximum a cena zlata po 1,5 roku prekonala 2000 USD za uncu.



Vývoz plynu z Ruska, ktorý pokrýva viac než tretinu spotreby v Európe, podobne ako vývoz ruskej ropy zatiaľ pod sankcie západných štátov nespadá. Ruský plynárenský koncern Gazprom v pondelok opäť potvrdil, že dodávky do Európy cez územie Ukrajiny sú naďalej stabilné a v súlade s požiadavkami zákazníkov.



Trhy sa však stále obávajú, že neskôr dôjde k výpadkom. USA totiž dali najavo, že spolu s európskymi partnermi zvažujú zákaz dovozu ruskej ropy a produktov z nej. Rusko je pritom v prípade ropy a ropných produktov dokopy najväčším vývozcom na svete.



(1 EUR = 1,0929 USD)