Ceny plynu v Európe vzrástli, keďže nižšie teploty zvyšujú dopyt

Amsterdam 1. decembra (TASR) - Ceny plynu v Európe vo štvrtok vzrástli s príchodom chladného počasia, ktoré podporuje dopyt a otestuje pripravenosť regiónu na zimu s obmedzenými dodávkami komodity. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v budúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame sa o 10.05 h miestneho času predával po 156,38 eura za megawatthodinu, čo predstavuje nárast o 6,8 %. Cena ekvivalentného kontraktu v Spojenom kráľovstve stúpla o 6,9 %.



Podľa predpovedí Maxar Technologies a Marex teploty v Európe tento mesiac po relatívne miernom novembri pravdepodobne klesnú a mohlo by byť chladnejšie, ako je priemer.



Tuhá zima by mohla spôsobiť, že kontinent bude viac vystavený akémukoľvek ďalšiemu obmedzeniu dodávok potom, čo Rusko v lete prerušilo väčšinu transportu plynu potrubiami do Európy.



Skvapalnený zemný plyn (LNG) pomohol štátom na kontinente naplniť zásobníky, ale po začiatku vykurovacej sezóny sa úroveň zásob začína znižovať. Zároveň sú ceny plynu viac ako štyrikrát vyššie, než bývalo bežné v tomto ročnom období, čo podporuje infláciu a poškodzuje ekonomiky.



Dopyt po plyne na výrobu elektriny by mohol vzrásť aj v dôsledku zlých veterných podmienok. Predpovede počasia poukazujú na stredný až nízky potenciál veternej energie pre Spojené kráľovstvo, kontinentálnu Európu a severské krajiny v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov.



Európski lídri vyzývajú spotrebiteľov, aby šetrili energiou v snahe prekonať zimu. Kontinent urýchľuje tiež budovanie infraštruktúry, aby mohol prijímať viac LNG, pričom sa očakáva, že Nemecko bude mať svoje prvé dovozné terminály pripravené už tento mesiac.



Ak však zima zasiahne aj Áziu, dopyt v tomto regióne by mohol vzrásť a zvýšiť konkurenciu pri nákupe plynu, čo by mohlo viesť k nárastu cien.



V súčasnosti je apetít Číny po LNG obmedzený vzhľadom na blokády spojené s ochorením COVID-19, ktoré brzdia ekonomiku. Dovoz LNG do Číny do októbra klesol o 22 %.