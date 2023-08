Ceny plynu v Európe vzrástli pre hrozbu štrajkov v Austrálii

Amsterdam 21. augusta (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny plynu v pondelok výrazne vzrástli a priblížili sa k hranici 40 eur za megawatthodinu (MWh), keďže zamestnanci kľúčového exportéra v Austrálii pripravujú štrajk, ktorý by mohol pred zimou výrazne znížiť globálne dodávky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Problémy v Austrálii môžu mať vplyv približne na 10 % svetového exportu skvapalneného zemného plynu (LNG). Tieto vyhliadky držia európskych obchodníkov v napätí od začiatku rozhovorov o štrajku. Kontinent sa totiž stále spamätáva z minuloročnej energetickej krízy, keď mu Rusko obmedzilo dodávky plynu a čelil problémom na napätom globálnom trhu.



Austrálske odborové zväzy cez víkend varovali, že protestná akcia by sa mohla začať už 2. septembra, ak sa nedosiahne dohoda o platoch s Woodside Energy Group. Prebieha tiež hlasovanie o potenciálnych štrajkoch v austrálskych zariadeniach Chevron. To môže zvýšiť ceny kontraktov na plyn.



"Akákoľvek honba za náhradnými dodávkami môže viesť k ponukovej vojne," povedala uviedla strategička ANZ Banking Group Soni Kumariová.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa v pondelok do 9.45 h miestneho času na burze TTF v Amsterdame zvýšila o 9,7 % na 39,95 eura za megawatthodinu.



Hoci sú aktuálne ceny plynu stále ďaleko od maxima z minulého roka, Európa je dobre zásobená na zimu a plyn z Austrálie dostáva len zriedka, obchodníci sú nervózni. Obmedzenie dodávok plynu z Austrálie do Ázie zvýši totiž konkurenciu na trhu v čase, keď sa Európa pripravuje na zimu a musí sa vyrovnať aj s výpadkami vlastného popredného producenta, Nórska.



Situácia v Austrálii by mala byť jasnejšia neskôr tento týždeň po ďalších rozhovoroch, ktoré sa uskutočnia v stredu (23. 8.). Zvýšenie cien plynu tak môže byť zatiaľ krátke vzhľadom na jeho veľké zásoby v Európe. Podľa niektorých expertov k výraznej zmene v európskych cenách môže dôjsť iba vtedy, ak veľká časť austrálskej kapacity bude odstavená na dlhšie časové obdobie, aspoň mesiac alebo dva.