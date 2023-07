Ceny plynu v Európe vzrástli

Amsterdam/Londýn 25. júla (TASR) - Európske veľkoobchodné ceny plynu v utorok vzrástli. Dôvodom sú obavy z ďalších možných výpadkov produkcie v Nórsku a nízkeho počtu plánovaných dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci sa na burze TTF v Amsterdame v utorok do 11.45 h SELČ zvýšila o 1,80 eura na 30,60 eura za megawatthodinu (MWh). A jednodňový kontrakt zdražel o 1,10 eura. Zdražel aj referenčný britský kontrakt na plyn.



"Augustový kontrakt stále vyvoláva určité obavy v súvislosti s potenciálnymi problémami s možnými výpadkami produkcie v Nórsku a malým prúdom LNG do Európy v nasledujúcich týždňoch," uviedla konzultačná spoločnosť Auxilione.



V súčasnosti nie sú naplánované žiadne tankery s LNG do britských prístavov, pričom šesť tankerov má doraziť do Belgicka alebo Holandska do konca mesiaca.



Podľa analytikov spoločnosti Refinitiv celkový nórsky vývoz v utorok je podobný pondelňajšiemu (24. 7.), keď dosiahol 338 miliónov kubických metrov za deň. Údržba na nórskom plynovom poli Dvalin bola pritom predĺžená do 28. júla a údržbárske práce sú v auguste naplánované aj na iných miestach, ako je napríklad pole Troll a spracovateľský závod Kollsnes.



Britské ceny plynu podporila tiež nižšia výroba jadrovej energie, ktorá bola v pondelok najmenšia od februára. Prispeli k tomu plánované aj neplánované odstávky.