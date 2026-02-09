< sekcia Ekonomika
Ceny plynu v kontraktoch v EÚ klesli najnižšie od polovice januára
Autor TASR
Brusel 9. februára (TASR) - Ceny zemného plynu v termínovaných kontraktoch v Európskej únii sa znížili pod 33 eur za megawatthodinu (MWh), čiže sa dostali na najnižšiu úroveň od polovice januára. Vymazal sa tak ich prudký rast rast zo začiatku mesiaca. Dôvodom je zmena predpovede počasia a predpoklad oteplenia, čo zmiernilo dopyt po vykurovaní. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Meteorológovia zmenili prognózu studenej sezóny v krajinách severnej a východnej Európy. Predpovede miernejšej zimy sa objavili aj v Spojených štátoch, čo zvýšilo dostupnosť skvapalneného zemného plynu (LNG) na export do Európy.
Nedávne údaje ukázali, že vývoz LNG z USA vzrástol v minulom roku na rekordných 111 miliónov ton. Zväčšila sa totiž exportná kapacita závodov pri Mexickom zálive a zároveň sa zvýšil dopyt zo strany Európy vzhľadom na to, že členské krajiny Európskej únie sa vyhýbajú ruským energiám.
