Ceny plynu vzrástli, Rusko znižuje dodávky cez Ukrajinu

Amsterdam 22. novembra (TASR) - Ceny plynu v Európe v utorok opäť vzrástli po tom, ako ruský plynárenský monopol Gazprom oznámil, že od budúceho týždňa zníži dodávky cez Ukrajinu do Moldavska a ďalších krajín na východe kontinentu. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa Gazpromu je toto opatrenie reakciou na to, že Ukrajina nedokázala prepraviť plyn do Moldavska, jednej z najchudobnejších krajín Európy.



Plynovod, ktorý prechádza cez Moldavsko a Rumunsko smerom do Bulharska, je pritom jediný, ktorým Gazprom ešte stále prepravuje zmysluplné objemy plynu do krajín Európskej únie (EÚ). Ruský štátny monopol totiž začiatkom tohto roka obmedzil a neskôr zastavil dodávky cez plynovod Nord Stream 1 do Nemecka a znížil objem dodávok cez hlavný plynovodu prechádzajúci cez Ukrajinu na Slovensko.



Hoci ešte nedošlo k úplnému zastaveniu všetkých dodávok, kroky Moskvy sa zhodujú s očakávaniami v Bruseli a ďalších európskych hlavných mestách, že Rusko, kedysi najväčší dodávateľ plynu do EÚ pred tým, ako vo februári napadlo Ukrajinu, nebude bloku dodávať žiadny zemný plyn túto zimu.



Gazprom a Ukrajina majú dlhú históriu sporov v súvislosti s tranzitom plynu, od nezákonného odčerpávania zo strany ukrajinských spoločností v 90. rokoch minulého storočia, ktoré Moskva spočiatku tolerovala ako cenu za udržanie vplyvu na svojho suseda. No keď v roku 2005 Ukrajina prvýkrát hlasovala za svoj výrazný posun smerom k EÚ, Rusko zaujalo tvrdý prístup ku Kyjevu.



Celkovo je podľa Gazpromu v súčasnosti na Ukrajine "uviaznutých" viac ako 52 miliónov kubických metrov (m3) plynu určeného pre Moldavsko, čo predstavuje celodenné dodávky do tejto bývalej sovietskej republiky.



Moldavská prezidentka Maia Sanduová v pondelok na konferencii v Paríži povedala delegátom, že jej krajina (ktorá je v počiatočnom štádiu procesu vstupu do EÚ) čelí "akútnej energetickej kríze", ktorá by mohla "ohroziť sociálny mier a bezpečnosť".



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v budúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame do 13.55 h SEČ zdražel o 1,2 % na 117,5 eura za megawatthodinu.