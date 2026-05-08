Ceny pohonných látok na prelome mesiacov výrazne vzrástli
Cena 95-oktánového benzínu vzrástla o 9 centov za liter a predával sa za najvyššiu cenu od augusta 2022. Cena nafty sa zvýšila o šesť centov za liter a nafta je tak najdrahšia od novembra 2022.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Ceny pohonných látok počas 18. týždňa opäť významne stúpli a dosiahli nové maximá. Cena 95-oktánového benzínu vzrástla o 9 centov za liter a predával sa za najvyššiu cenu od augusta 2022. Cena nafty sa zvýšila o šesť centov za liter a nafta je tak najdrahšia od novembra 2022. Dlhodobý priemerný medzitýždňový výkyv pri cenách sa pritom pohybuje na úrovni ±1,5 centa za liter paliva, informoval v piatok ŠÚ SR.
Spotrebitelia platili v priemere za 95-oktánový benzín 1,777 eura za liter, čo je medzitýždňovo nárast o 8,9 centa. Cena 98-oktánového benzínu vzrástla o 7,2 centa na 1,904 eura za liter. Cena nafty po zdražení o 6,2 centa vzrástla na priemerných 1,849 eura a cena prémiovej nafty vzrástla o 10,2 centa na 2,019 eura za liter.
Aktuálne sa ceny pohonných látok pohli výrazne nad úroveň spred roka, 95-oktánový benzín o 20,1 % a prémiové benzíny o 17,1 %. Pri nafte bolo medziročné zvýšenie ešte výraznejšie, o 32,3 %, a pri prémiovej nafte o 26,6 %. Napriek zvýšeniu cien bol počas 18. týždňa na Slovensku benzín stále lacnejší o 4,5 % a motorová nafta o 6,4 % ako je priemer EÚ.
Ceny plynov na prelome apríla a mája medzitýždňovo stúpli. Najvýraznejšie sa zmenila cena stlačeného zemného plynu (CNG), ktorý sa predával za zvýšených 1,946 eura za kilogram (+5 centov). Skvapalnený ropný plyn (LPG) stál 0,912 eura za liter (+1,1 centa) a cena skvapalneného zemného plynu (LNG) bola na úrovni 1,832 eura za kilogram (+1 cent).
Alternatívne palivo HVO (hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej) zdraželo na hodnotu 2,848 eura za liter (+6,5 centa). Ekologický plyn bioLNG sa predával za nezmenených 1,944 eura za kilogram. Cena vodíka bola stabilných 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri stredne rýchlom nabíjaní (AC - do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kWh, pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultrarýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa cena plynu LPG zvýšila o 26 %, CNG o 17,1 %, LNG o 10,9 % a nefosílny plyn bioLNG o 5,2 %.
