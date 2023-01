Ceny pohonných látok ovplyvní dopyt po rope v Číne, čakáva sa rast

Bratislava 16. januára (TASR) – Ceny pohonných látok sa v posledných týždňoch zastabilizovali na úrovni okolo 1,5 eura za liter 95-oktánového benzínu a 1,63 eura za liter nafty, a to najmä z dôvodu poklesu ceny ropy. Tento trend však môže rýchlo zmeniť najmä rast dopytu po zrušení pandemických opatrení a opätovnom otvorení čínskej ekonomiky, upozornili analytici.



"Ak na trhoch aktuálne prevládne optimizmus, hlavne čo sa týka čínskeho dopytu, bude to samozrejme vyvíjať tlak na rast cien ropy. Takže krátkodobo môžu ceny na ropnom trhu rásť," očakáva analytička 365.bank Jana Glasová. Hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda upozornil, že podľa profesionálnych obchodníkov s ropou trh podceňuje vplyv otvorenia čínskej ekonomiky na svetové ceny tejto strategickej suroviny. Pokiaľ by navyše Rusko obmedzilo produkciu ropy ako odpoveď na západné sankcie a zastropovanie cien ruskej ropy, môže cena tejto komodity vzrásť výrazne.



Glasová zdôraznila, že z dlhodobejšieho hľadiska bude ďalší vývoj na ropnom trhu závisieť najmä od toho, ako budú trhy ďalej vnímať obavy z recesie globálneho hospodárstva. "Celkovo ale predpokladáme, že ceny ropy by v tomto roku mohli mať skôr mierne klesajúci trend, čo bude súvisieť aj so spomaľovaním globálnej ekonomiky. Nepredpokladáme, že by sa ropa vrátila na také vysoké úrovne, aké boli dosahované po vypuknutí vojny na Ukrajine," uviedla analytička.



Niektorí experti však majú pesimistickejšie očakávania. Americká banka Goldman Sachs napríklad nevylučuje rast ceny ropy v lete na úroveň okolo 110 USD za barel (159 litrov) zo súčasných približne 84 USD.



(1 EUR = 1,0814 USD)