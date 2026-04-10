< sekcia Ekonomika
Ceny pohonných látok počas 14. týždňa dosiahli nové maximá
Cena základného benzínu vzrástla o deväť centov za liter a cena nafty o viac ako šesť centov za liter.
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Ceny pohonných látok počas 14. týždňa opakovane stúpli a dosiahli nové maximá. Cena základného benzínu vzrástla o deväť centov za liter a cena nafty o viac ako šesť centov za liter. Nadpriemerné medzitýždňové zdražovanie trvá druhý týždeň pri benzínoch za sebou a štvrtý týždeň pri nafte. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Dlhodobý priemerný medzitýždňový výkyv pri cenách sa pohybuje na úrovni plus mínus 1,5 centa za liter paliva. Obyčajná motorová nafta sa predávala za najvyššiu cenu za takmer tri a pol roka (od novembra 2022), jej prémiové druhy za viac ako dva roky. Základný benzín 95 spolu s prémiovými palivami dosiahli najvyššie ceny za skoro dva roky (od apríla 2024).
Motoristi platili v priemere za obyčajný benzín 95 cenu 1,665 eura za liter (medzitýždňovo +8,8 centa) a za liter prémiových benzínov 1,860 eura (+10,1 centa). Bežná nafta stála 1,751 eura za liter (+6,4 centa) a prémiová nafta 1,995 eura za liter (+4,4 centa).
Aktuálne ceny pohonných látok sa dostali vyššie nad úroveň spred roka, benzín 95 o 7,4 %, prémiové benzíny o 5,6 %, nafta o 17,3 % a prémiová nafta o 17,7 %.
Ceny plynov na prelome mesiacov marec a apríl 2026 medzitýždňovo stúpli. LNG (skvapalnený zemný plyn) sa predával za 1,653 eura za kilogram (+3,4 centa) a LPG (skvapalnený ropný plyn) za 0,752 eura za liter (+1,5 centa). Cena CNG (stlačený zemný plyn) sa medzitýždňovo upravila na 1,847 eura za kilogram (+0,1 centa).
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 11,2 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 1,2 %, LNG o 5,8 %.
Dlhodobý priemerný medzitýždňový výkyv pri cenách sa pohybuje na úrovni plus mínus 1,5 centa za liter paliva. Obyčajná motorová nafta sa predávala za najvyššiu cenu za takmer tri a pol roka (od novembra 2022), jej prémiové druhy za viac ako dva roky. Základný benzín 95 spolu s prémiovými palivami dosiahli najvyššie ceny za skoro dva roky (od apríla 2024).
Motoristi platili v priemere za obyčajný benzín 95 cenu 1,665 eura za liter (medzitýždňovo +8,8 centa) a za liter prémiových benzínov 1,860 eura (+10,1 centa). Bežná nafta stála 1,751 eura za liter (+6,4 centa) a prémiová nafta 1,995 eura za liter (+4,4 centa).
Aktuálne ceny pohonných látok sa dostali vyššie nad úroveň spred roka, benzín 95 o 7,4 %, prémiové benzíny o 5,6 %, nafta o 17,3 % a prémiová nafta o 17,7 %.
Ceny plynov na prelome mesiacov marec a apríl 2026 medzitýždňovo stúpli. LNG (skvapalnený zemný plyn) sa predával za 1,653 eura za kilogram (+3,4 centa) a LPG (skvapalnený ropný plyn) za 0,752 eura za liter (+1,5 centa). Cena CNG (stlačený zemný plyn) sa medzitýždňovo upravila na 1,847 eura za kilogram (+0,1 centa).
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 11,2 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 1,2 %, LNG o 5,8 %.