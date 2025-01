Analytik: V najbližších dvoch týždňoch môžu ceny na čerpacích staniciach klesnúť



Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 31. januára (TASR) - Spotrebiteľské ceny pohonných látok počas 4. týždňa 2025 opätovne stúpli a dosiahli nové maximá. Motorová nafta sa predávala najdrahšie za posledných deväť mesiacov (od polovice apríla 2023). Ceny benzínov natural 95 a natural 98 dosiahli najvyššiu hodnotu od júla 2023. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Motorová nafta sa v druhej polovici januára 2024 predávala za 1,568 eura za liter, medzitýždenne zdražela o 2,2 centa. Cena za liter benzínu natural 95 bola 1,612 eura, oproti predošlému týždňu stúpla o 1,8 centa. Benzín 98 sa predával za priemernú cenu 1,815 eura za liter, teda o 0,9 centa drahšie ako v 3. týždni.Ceny plynov v porovnaní s predchádzajúcim týždňom nezaznamenali žiadne zmeny. Za skvapalnený ropný plyn (LPG) spotrebitelia platili 0,766 eura za liter, cena skvapalneného zemného plynu (LNG) bola 1,696 eura za kilogram a stlačený zemný plyn (CNG) sa predával za stabilných 1,631 eura za kilogram.Aktuálne ceny pohonných látok boli mierne vyššie aj v medziročnom porovnaní, a to benzín natural 98 o 2,7 %, natural 95 o 2,3 % a motorová nafta o 0,9 %. Cena plynu LNG bola oproti vlaňajším hodnotám vyššia o 10,8 %, LPG o 8,5 % a CNG o 1,8 %.V nasledujúcich dvoch týždňoch môžu ceny pohonných látok na čerpacích staniciach klesnúť. Uviedol to Marek Nemky, analytik finančných trhov XTB.," spresnil.Ceny ropy na medzinárodných trhoch podľa Nemkyho klesajú. Ropa Brent v minulom týždni oslabila o 2,83 % a dosiahla cenu 78,5 USD za barel (159 litrov). Tento týždeň pokračuje v poklese, keď stratila ďalších 2,76 %, čím sa aktuálne obchoduje na úrovni 76,33 USD za barel.Vysvetlil, že americká centrálna banka Fed sa tento týždeň rozhodla ponechať úrokové sadzby nezmenené. To znamená, že vyššie úrokové sadzby naďalej negatívne ovplyvňujú spotrebu palív v USA, ktoré sú najväčším spotrebiteľom ropy na svete. Navyše, zasadnutie Fed-u nenaznačilo žiadne skoré znižovanie sadzieb, pričom banka bude ďalej sledovať vývoj inflácie, makroekonomických ukazovateľov a kroky Donalda Trumpa.Nejasná hospodárska politika prezidenta Trumpa prináša podľa analytika neistotu a môže v nasledujúcich mesiacoch zvýšiť volatilitu na ropnom trhu. Začiatkom februára majú navyše vstúpiť do platnosti nové clá na dovoz z Mexika a Kanady, čo by mohlo obmedziť obchodovanie s ropou.Vyššie dovozné clá by podľa neho mohli zdražiť kanadskú ropu pre amerických odberateľov, čo by mohlo oslabiť dopyt v USA. Okrem toho sa zásoby ropy v USA v poslednom období zvýšili, čo naznačuje slabší dopyt po palivách. Tento faktor taktiež prispieva k tlaku na pokles cien.Pripomenul, že už 3. februára zasadne kartel OPEC, aby rokoval o možných obmedzeniach produkcie a o vplyvoch Trumpovej politiky na globálny ropný trh. Existuje riziko, že OPEC sa rozhodne výrazne zvýšiť ťažbu s cieľom znížiť ceny ropy, čo by mohlo poškodiť amerických producentov, pre ktorých by sa ťažba pri nižších cenách stala menej rentabilnou.Dodal, že aktuálne ceny ropy sa približujú k úrovni 72 USD za barel, čo je hodnota, na ktorej sa nachádzali koncom minulého roka.(1 EUR = 1,0403 USD)