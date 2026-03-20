Ceny pohonných látok porastú aj ďalší týždeň, varuje analytik
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Ceny palív v minulom týždni vzrástli v priemere o približne päť centov a ich nárast sa očakáva aj v ďalšom týždni. Vyplýva to z analýzy spoločnosti XTB.
Benzín v 11. týždni zdražel o 2,9 % (0,043 eura na liter) na úroveň 1,524 eura za liter. Cena nafty vzrástla o 3,7 % (0,055 eura na liter) na 1,528 eura za liter. „Na budúci týždeň očakávame rast cien pohonných látok v rozmedzí dva až sedem centov,“ uviedol analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.
Dôvodom rastu cien je podľa neho najmä vysoká geopolitická neistota a rast cien ropy na svetových trhoch. Situáciu ovplyvňuje najmä vývoj na Blízkom východe, kde útoky na energetickú infraštruktúru v Iráne vyvolali obavy z výpadkov dodávok a následne aj zdražovanie energií.
Rast cien energií a narušenie dodávok ropy sa začínajú prejavovať aj v strednej Európe. Slovenská vláda preto prijala mimoriadne opatrenia na stabilizáciu trhu s pohonnými látkami. Od 19. marca zaviedla na 30 dní možnosť obmedziť predaj motorovej nafty na čerpacích staniciach, obmedzila jej export a umožnila vyššie ceny pre zahraničné vozidlá, najmä v pohraničných oblastiach.
Cieľom opatrení je zabrániť tzv. palivovému turizmu a predísť prípadným výpadkom palív. Podľa analytika bude ďalší vývoj závisieť najmä od trvania a eskalácie konfliktu. „Väčší problém by nastal, ak by vysoké ceny energií pretrvávali dlhší čas a premietli sa do cien tovarov a služieb,“ dodal Bajzík.
