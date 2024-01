Ceny pohonných látok sa podľa analytika postupne dostávajú do normálu

Bratislava 5. januára (TASR) - Ceny pohonných látok sa postupne dostávajú do normálu, ich stabilizácia príde v nasledujúcom týždni. Informoval o tom analytik finančných trhov spoločnosti XTB Marek Nemky.



"Ceny benzínu mierne vzrástli, a to o 1,44 %, teda o 0,022 eura za liter na cenu 1,551 eura/l. Ceny nafty však poklesli, a to o 1,18 %, teda o 0,018 eura/l a v súčasnosti sa už výraznejšie nachádza pod cenami benzínu na cene 1,503 eura/l," uviedol Nemky.



Cena ropy Brent sa 52. týždni (25. 12. 2023 - 1. 1. 2024) nachádzala na úrovni 77 dolárov za barel. Za vyššou volatilitou na cenách ropy môže byť podľa neho pokračujúca kríza v Červenom mori.



"Veľkoobchodné ceny pohonných látok v Rotterdame sa vyvíjali podobne ako pohonné látky na Slovensku. Po poklese veľkoobchodných cien nafty tak prichádza mierna stabilizácia, ktorú uvidíme taktiež aj na čerpacích staniciach v ďalšom týždni," dodal analytik.