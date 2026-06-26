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Ceny pohonných látok sa v 25. týždni znížili
Nafta zlacnela o viac ako 10 centov a jej cena bola najnižšia za posledných 15 týždňov.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Ceny najpredávanejších druhov pohonných látok počas 25. týždňa zaznamenali nadpriemerné cenové zmeny. Nafta zlacnela o viac ako 10 centov a jej cena bola najnižšia za posledných 15 týždňov. Benzín stál menej o viac ako 4 centy za liter a predával sa za najnižšie ceny od marca 2026. Priemerná dlhodobá medzitýždňová zmena cien základných palív sa pohybuje v rozpätí plus mínus 1,5 centa na liter. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spotrebitelia platili v priemere za bežnú naftu cenu 1,526 eura za liter (medzitýždňovo -10,2 centa) a za liter prémiovej nafty 1,724 eura (-10,5 centa). Obyčajný benzín 95 stál 1,653 eura za liter (-4,3 centa) a jeho prémiové druhy 1,851 eura za liter (-4,5 centa). Aktuálne ceny palív zostali aj naďalej vyššie ako pred rokom, nafta o 6,9 %, prémiová nafta o 6,4 %, benzín 95 o 7,9 % a prémiové benzíny o 6,7 %.
Cena motorovej nafty na Slovensku bola o 11,8 % nižšia ako bol priemer EÚ, spotrebitelia platili štvrtú najnižšiu cenu spomedzi krajín EÚ. Benzín bol na Slovensku lacnejší o 6,2 % ako priemer EÚ.
Plyny zaznamenali v polovici júna mierne zníženie cien. LNG (skvapalnený zemný plyn) sa predával za znížených 1,830 eura za kilogram (-0,5 centa). Plyn LPG (skvapalnený ropný plyn) stál 0,830 eura za liter (-0,2 centa). CNG (stlačený zemný plyn) stál nezmenených 1,948 eura za kilogram.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa cena plynu LNG zvýšila o 21,5 %, LPG o 20,8 % a CNG o 17,3 %.
Analytik: Ceny pohonných látok by mali budúci týždeň klesnúť
Ceny pohonných látok by mali budúci týždeň v porovnaní s týmto týždňom klesnúť. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB.
„Cena ropy Brent sa po odznení geopolitického napätia na Blízkom východe vrátila približne na úrovne spred konfliktu, čo vytvára priestor na ďalšie zlacňovanie palív. Pokles cien na čerpacích staniciach však býva oneskorený a zároveň ho bude čiastočne brzdiť silnejší letný dopyt po benzíne,“ priblížil.
Geopolitika zostáva podľa neho aj naďalej najdôležitejším faktorom pre vývoj cien ropy. Pokiaľ bude prímerie na Blízkom východe pokračovať a Hormuzský prieliv zostane plne otvorený, Brent by sa mohol v najbližších týždňoch pohybovať približne v pásme 70 až 75 USD za barel. V prípade ďalšej eskalácie by však ceny mohli veľmi rýchlo opäť vzrásť nad 80 USD.
Upozornil, že okrem geopolitiky budú trhy sledovať aj tempo obnovy exportov z regiónu Perzského zálivu, prípadné poškodenie infraštruktúry a rýchlosť dopĺňania komerčných zásob. Dôležitú úlohu zohrá aj politika kartelu OPEC+, vývoj svetovej ekonomiky, dopyt po rope v Číne a Spojených štátoch či vývoj amerických ropných zásob.
„Z pohľadu motoristov však netreba sledovať len samotnú cenu ropy. V letných mesiacoch tradične rastie dopyt po benzíne v dôsledku dovolenkovej sezóny, čo môže spomaľovať jeho zlacňovanie. Nafta je naopak viac naviazaná na vývoj cien ropy a priemyselnú aktivitu, preto zvyčajne reaguje na pokles cien ropy rýchlejšie a výraznejšie,“ podčiarkol.
„Aj preto môžeme vidieť rozdielny vývoj cien benzínu a nafty. Netreba zabúdať ani na vývoj vojny na Ukrajine. Prípadné ukončenie konfliktu a postupné uvoľňovanie sankcií na ruský energetický sektor by mohli zvýšiť ponuku na svetovom trhu a vytvoriť dodatočný tlak na pokles cien ropy,“ dodal analytik.
(1 EUR = 1,1342 USD)
Spotrebitelia platili v priemere za bežnú naftu cenu 1,526 eura za liter (medzitýždňovo -10,2 centa) a za liter prémiovej nafty 1,724 eura (-10,5 centa). Obyčajný benzín 95 stál 1,653 eura za liter (-4,3 centa) a jeho prémiové druhy 1,851 eura za liter (-4,5 centa). Aktuálne ceny palív zostali aj naďalej vyššie ako pred rokom, nafta o 6,9 %, prémiová nafta o 6,4 %, benzín 95 o 7,9 % a prémiové benzíny o 6,7 %.
Cena motorovej nafty na Slovensku bola o 11,8 % nižšia ako bol priemer EÚ, spotrebitelia platili štvrtú najnižšiu cenu spomedzi krajín EÚ. Benzín bol na Slovensku lacnejší o 6,2 % ako priemer EÚ.
Plyny zaznamenali v polovici júna mierne zníženie cien. LNG (skvapalnený zemný plyn) sa predával za znížených 1,830 eura za kilogram (-0,5 centa). Plyn LPG (skvapalnený ropný plyn) stál 0,830 eura za liter (-0,2 centa). CNG (stlačený zemný plyn) stál nezmenených 1,948 eura za kilogram.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa cena plynu LNG zvýšila o 21,5 %, LPG o 20,8 % a CNG o 17,3 %.
Analytik: Ceny pohonných látok by mali budúci týždeň klesnúť
Ceny pohonných látok by mali budúci týždeň v porovnaní s týmto týždňom klesnúť. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB.
„Cena ropy Brent sa po odznení geopolitického napätia na Blízkom východe vrátila približne na úrovne spred konfliktu, čo vytvára priestor na ďalšie zlacňovanie palív. Pokles cien na čerpacích staniciach však býva oneskorený a zároveň ho bude čiastočne brzdiť silnejší letný dopyt po benzíne,“ priblížil.
Geopolitika zostáva podľa neho aj naďalej najdôležitejším faktorom pre vývoj cien ropy. Pokiaľ bude prímerie na Blízkom východe pokračovať a Hormuzský prieliv zostane plne otvorený, Brent by sa mohol v najbližších týždňoch pohybovať približne v pásme 70 až 75 USD za barel. V prípade ďalšej eskalácie by však ceny mohli veľmi rýchlo opäť vzrásť nad 80 USD.
Upozornil, že okrem geopolitiky budú trhy sledovať aj tempo obnovy exportov z regiónu Perzského zálivu, prípadné poškodenie infraštruktúry a rýchlosť dopĺňania komerčných zásob. Dôležitú úlohu zohrá aj politika kartelu OPEC+, vývoj svetovej ekonomiky, dopyt po rope v Číne a Spojených štátoch či vývoj amerických ropných zásob.
„Z pohľadu motoristov však netreba sledovať len samotnú cenu ropy. V letných mesiacoch tradične rastie dopyt po benzíne v dôsledku dovolenkovej sezóny, čo môže spomaľovať jeho zlacňovanie. Nafta je naopak viac naviazaná na vývoj cien ropy a priemyselnú aktivitu, preto zvyčajne reaguje na pokles cien ropy rýchlejšie a výraznejšie,“ podčiarkol.
„Aj preto môžeme vidieť rozdielny vývoj cien benzínu a nafty. Netreba zabúdať ani na vývoj vojny na Ukrajine. Prípadné ukončenie konfliktu a postupné uvoľňovanie sankcií na ruský energetický sektor by mohli zvýšiť ponuku na svetovom trhu a vytvoriť dodatočný tlak na pokles cien ropy,“ dodal analytik.
(1 EUR = 1,1342 USD)